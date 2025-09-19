Жителям Латвии сообщили об огромных штрафах, которые им грозят за вред, нанесенный природе
Как сообщает Служба охраны природы, в Латвии деревья-великаны (dižkoki) находятся под охраной — для их вырубки требуется разрешение.
Однако в последние годы зафиксированы случаи, когда землевладельцы незаконно уничтожали такие деревья или должностные лица самоуправлений превышали свои полномочия, выдавая незаконные разрешения на вырубку. Такая несогласованная деятельность является противоправной и влечёт уголовную ответственность. За одно памятное дерево может быть назначена компенсация ущерба от 23 000 до 81 000 евро.
Вырубку охраняемых деревьев регулируют правила Кабинета министров № 264, которые предусматривают, что только Служба имеет право принимать решение о вырубке такого дерева, и лишь в особых случаях, например, если дерево стало опасным. Каждое дерево-великан — даже если оно не зарегистрировано в системе управления природными данными Ozols или не обозначено особым знаком (белый дубовый лист на зелёном фоне) — подлежит охране, если он достиг определённых размеров. Для дуба — 4 метра в обхвате, для липы — 3,5 м, для сосны — 2,5 м, для туи — 1,5 м.
Один из самых громких недавних случаев незаконной вырубки дерева-великана произошёл в Марупе — был спилен обыкновенный дуб с обхватом ствола 4,31 м. Дерево было зарегистрировано в системе Ozols, его статус подтверждал знак, но, не согласовав действия со Службой, владелец его срубил. Начаты несколько судебных процессов, в том числе против Строительного управления Марупе за выдачу разрешения на строительство. За самовольную вырубку в интересах компании суд первой инстанции назначил 27 500 евро компенсации и конфисковал в пользу государства участок, где росло дерево; решение обжаловано. Дело о выданном разрешении на строительство продолжается.
О обязанностях землевладельцев можно узнать на сайте Службы www.daba.gov.lv. Служба призывает действовать законно и перед любой вырубкой убедиться в статусе дерева, чтобы избежать невосполнимого вреда природе и серьёзных юридических последствий.