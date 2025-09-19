Жителям Латвии сообщили об огромных штрафах, которые им грозят за вред, нанесенный природе

Вырубку охраняемых деревьев регулируют правила Кабинета министров № 264, которые предусматривают, что только Служба имеет право принимать решение о вырубке такого дерева, и лишь в особых случаях, например, если дерево стало опасным. Каждое дерево-великан — даже если оно не зарегистрировано в системе управления природными данными Ozols или не обозначено особым знаком (белый дубовый лист на зелёном фоне) — подлежит охране, если он достиг определённых размеров. Для дуба — 4 метра в обхвате, для липы — 3,5 м, для сосны — 2,5 м, для туи — 1,5 м.