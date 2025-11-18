"Последнее мирное лето Европы": Россия может напасть на НАТО раньше, чем ожидалось, заявил министр обороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прошедшее лето 2025 года может оказаться "последним мирным" для Европы.
«Мы всегда исходили из того, что нападение России на НАТО может произойти в 2029 году. Но теперь слышим оценки, указывающие на возможную эскалацию уже в 2028 году, и некоторые военные историки даже считают, что мы уже прожили последнее мирное лето», — сказал министр.
Писториус отметил, что ситуация с угрозами со стороны России в последние годы сильно изменилась, но «осознали это только в 2022 году» — довольно поздно, по его словам.
«Теперь ясно: в Москве есть крупный противник, который действует максимально беспощадно и имперски. К этому мы должны быть готовы еще лучше», — добавил он.
Писториус подчеркивает, что армиям НАТО срочно необходима модернизация и перевооружение. Германия к этому готовится. Начиная с 2027 года гражданам предстоит проходить медицинские обследования, чтобы определить потенциальных призывников на случай чрезвычайной ситуации. Правительство также планирует создать крупные силы резервистов для укрепления обороны страны.
Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Писториуса заявила, что «теперь нет сомнений в том, кто агрессор».
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее обещал сделать Бундесвер сильнейшей армией Европы. Писториус указал, что в случае нападения на Германию она готова «убивать российских солдат». По словам министра обороны, мир существует только тогда, когда есть сила и готовность защищать себя.