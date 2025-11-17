Разведка Финляндии: Россия не представляет военной угрозы для северо-западных соседей, но диверсии продолжатся

«Ключевыми темами встречи в Хельсинки были текущая военно-политическая ситуация в России, поддержка Украины, события в Китае и отношения между Китаем и Тайванем, а также видение Финляндии по укреплению европейской безопасности, – написал Михкельсон в социальных сетях. – Несмотря на актуальность всех этих тем и высокий профессионализм представленных нам докладов, особенно интересно было получить информацию от финской военной разведки о расположении и действиях российских вооруженных сил в непосредственной близости от наших границ».