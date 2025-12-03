Месть за конфискацию Дома Москвы? Российский суд постановил изъять имущество Rietumu banka на 16 млн евро
Арбитражный суд Москвы постановил изъять имущество дочерней компании Rietumu banka в России на сумму 16 млн евро. Банк обжалует это решение.
В Rietumu banka информируют, что Арбитражный суд Москвы во вторник, 2 декабря, рассмотрел гражданское дело, связанное с иском Генеральной прокуратуры России против банка и других лиц. Суд первой инстанции решил удовлетворить требование Генпрокуратуры.
Учитывая, что это решение суда первой инстанции, банк обжалует его в установленном порядке, добавили в Rietumu banka, указав, что все дальнейшие действия будут детально оценены после получения полного текста решения суда и ознакомления с ним.
Предполагаемый размер убытков соответствует стоимости принадлежащей дочерней компании Rietumu bankas в России недвижимости — 16 миллионов евро.
"В последние годы Rietumu banka в сотрудничестве с регулятором провела все необходимые корректировки капитала и сформировала резервы по оставшимся активам в России. В результате предпринятых превентивных мер влияние данного решения на регулятивный капитал банка будет незначительным — он уменьшится на четыре миллиона евро", - сообщили в банке, подчеркнув, что таким образом любой исход дела не повлияет на повседневную работу банка, реализацию его дальнейшей стратегии и соблюдение регулятивных требований.
Также в банке отмечают, что показатели достаточности капитала и ликвидности Rietumu bankas останутся на высоком уровне, превышая нормативы.