Месть за конфискацию Дома Москвы? Российский суд постановил изъять имущество Rietumu banka на 16 млн евро

"В последние годы Rietumu banka в сотрудничестве с регулятором провела все необходимые корректировки капитала и сформировала резервы по оставшимся активам в России. В результате предпринятых превентивных мер влияние данного решения на регулятивный капитал банка будет незначительным — он уменьшится на четыре миллиона евро", - сообщили в банке, подчеркнув, что таким образом любой исход дела не повлияет на повседневную работу банка, реализацию его дальнейшей стратегии и соблюдение регулятивных требований.