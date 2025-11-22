5 тысяч отправились в Беларусь, 2 тысячи - в Россию: латвийцы игнорируют предупреждения МИД

В феврале Сейм большинством голосов поддержал запрет на пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, поручив его дальнейшее рассмотрение парламентской комиссии по народному хозяйству. Однако, как напомнил на заседании комиссии Сейма по запросам депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение), комиссия так и не рассмотрела проект решения, хотя на это был отведен месяц. Вместе с девятью депутатами Нацобъединения Витенбергс обратился к министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") с вопросом, почему ограничения распространены только на нерегулярные пассажирские перевозки. Когда Витенбергс задал этот же вопрос члену партии Швинки Каспару Бришкенсу, прозвучал ответ: "Минсообщения над этим работает".