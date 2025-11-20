ВИДЕО: в Беларуси показали двух "напуганных и избитых" латвийскими пограничниками кубинцев
17 ноября на белорусско-латвийской границе, недалеко от латвийского пограничного заграждения, военнослужащие Полоцкого погранотряда обнаружили двух граждан Кубы — мужчину и женщину, сообщают местные власти.
По их словам, в Латвии к кубинцам применяли жестокое обращение со стороны силовых структур: их избили, применяя электрошокер, после чего насильно вытолкали на территорию Беларуси. В свою очередь заботливые белорусские пограничники оказали беженцам первую помощь, вызвали медицинскую бригаду и следственно-оперативную группу, утверждают местные власти.
Прибывшие медики диагностировали у иностранцев переохлаждение. Кроме многочисленных ссадин и ушибов, у мужчины выявлены признаки черепно-мозговой травмы. Пострадавших госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу.
Здесь важно отметить, что белорусские СМИ и власти регулярно по-разному интерпретируют события на латвийско-белорусской границе. Их пропаганда обычно изображает Беларусь как «пострадавшую» или «помогающую сторону». В данном случае сообщение о кубинских гражданах, где акцент сделан на жестоком обращении с ними на латвийской стороне, может быть типичным примером пропаганды, подчеркивающим «благородные действия» Беларуси.