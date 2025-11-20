Здесь важно отметить, что белорусские СМИ и власти регулярно по-разному интерпретируют события на латвийско-белорусской границе. Их пропаганда обычно изображает Беларусь как «пострадавшую» или «помогающую сторону». В данном случае сообщение о кубинских гражданах, где акцент сделан на жестоком обращении с ними на латвийской стороне, может быть типичным примером пропаганды, подчеркивающим «благородные действия» Беларуси.