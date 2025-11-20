"Это рэкет": Беларусь не хочет выпускать литовские грузовики со своей территории и грозит конфискацией

В ответ на закрытие границы Литвой Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории Беларуси, въезд в страну до открытия границы. До этого момента большинство из них были перемещены на специальные площадки, где взимается плата в размере 120 евро в сутки за каждый припаркованный грузовик или полуприцеп, а в случае неуплаты за транспортные средства им грозит конфискация.