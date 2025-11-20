"Не могу поверить, что вернусь домой": что происходит на границе с Беларусью и Литвой после ее открытия
После решения литовского правительства досрочно открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ночь на четверг, десятки людей сразу пересекли границу в обоих направлениях, преимущественно направляясь в сторону Минска. Жители и водители, простоявшие в очередях, радовались возможности вернуться домой или поехать на работу, но предпочитали не обсуждать, какая страна виновата в недавнем закрытии.
Журналист информационного агентства BNS провёл около полутора часов на пограничном пункте пропуска «Мядининкай», где водители, стоявшие в очереди, радовались решению литовских властей открыть границу, но не брались судить, какая страна виновата в сложившейся ситуации.
Первые люди, ожидавшие выезда в Беларусь, ехали туда, чтобы посетить усадьбы, около десяти грузовиков готовились к пересечению границы с грузом, а те, кто направлялся в Литву, возвращались на работу.
После закрытия Литвой пунктов пропуска, тем, кто ехал в Беларусь и обратно, приходилось делать большой крюк через Польшу или Латвию. «Слава богу, что открыли. (...) Теперь до Минска стало гораздо ближе. Спасибо, спасибо», — сказал журналистам, собравшимся на границе, на условиях анонимности белорус, перевозивший из Германии в Беларусь медикаменты грузовым микроавтобусом.
"Не могу поверить, что вернусь домой"
Пограничные пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" должны были оставаться закрытыми до конца ноября, но в среду правительство решило открыть их раньше. Решение было принято, по словам политиков и официальных лиц, после того, как Минск продемонстрировал готовность к сотрудничеству в борьбе с угрозой, исходящей от контрабандистских воздушных шаров.
Вероятно, этому способствовало давление со стороны литовских перевозчиков, возникшее после того, как Беларусь закрыла границу и не пропускала литовские грузовики.
На пункте "Мядининкай" к полуночи въезда в Беларусь ожидало около 30 автомобилей: большинство из них были зарегистрированы в этой стране, но в очереди были также машины с литовскими, польскими, армянскими и киргизскими номерами. Мужчина за рулём фургона с немецкой регистрацией улыбался и пообщался с другими ожидающими. Он рассказал журналистам, что перевозит из Гамбурга в Беларусь медицинские материалы, из которых изготавливают таблетки, и ветеринарные лекарства.
«Я езжу два-три раза в месяц. Часто, потому что вожу ветеринарные препараты. Спасибо, что открыли границы, не нужно ездить кругами, расстояние совсем близко от дома», — сказал мужчина.
«Настроение? Не могу поверить, что вернусь домой», — сказал другой белорус журналистам, рассказав, что простоял в очереди полтора дня.
Создало проблемы
Между тем говорящий по-литовски Артурас рассказал, что долго ждал в очереди, хотя ездит в Беларусь всего раз в год. В этот раз он ездил туда, чтобы оформить документы.
«Мы едем в хорошем, приподнятом настроении. Мы собирались ехать через Польшу, но здесь ближе, удобнее», — сказал мужчина.
Живущий в Литве белорус Иван рассказал, что часто ездит на родину, ухаживает за участком земли, который ему принадлежит, поэтому закрытая граница создала проблемы.
«Летом мне приходится ездить чаще, раз в неделю-две. Мне нужно ухаживать за своей усадьбой, где я родился. Там гектар земли, нужно косить. Не ухаживаешь — штраф, так что приходится ездить», — пояснил Иван.
Между тем в течение первого часа из самой Беларуси в Литву ехали одиночные машины. Водители говорили, что возвращаются на работу в Литву. «Мы здесь работаем, поэтому часто ездим. (Пока граница была закрыта — BNS) ждали, ехали через Латвию», — рассказал белорус Андрей, работающий в Литве с 2018 года.
«Мы едем на работу, (...) решили выехать немного пораньше, чтобы не стоять в очереди», — рассказал Виталий, который работает водителем в Литве уже 13 лет.
Литовских грузовиков из беларуси пока не видно
Как сообщало агентство BNS, литовское правительство закрыло границу в конце октября и столкнулось с большим недовольством перевозчиков, поскольку Минск не пропускал через свою территорию грузовики и полуприцепы, зарегистрированные в Литве.
Транспортные средства были перемещены на специальные стоянки, и им грозила ежедневная плата за парковку в размере 120 евро. Однако в течение первого часа после открытия пункта пропуска «Мядининкай» границу пересекали только российские грузовики с грузами калининградского транзита, хотя в Литву въехал и один грузовой автомобиль с польскими номерами.
Около часа ночи с литовской стороны к границе стали подъезжать первые грузовики, зарегистрированные в Литве. Один российский водитель, с которым поговорили журналисты, рассказал, что ездит в Калининград раз в две недели и на пограничном пункте пропуска много времени не тратит — пересечение границы занимает около часа.
Ещё больше грузовиков, зарегистрированных в разных странах, таких как Молдова, Казахстан или Грузия, ждали своей очереди на въезд в Беларусь.
Не берутся судить, кто виноват
Когда журналисты спросили, кто, по их мнению, виноват в закрытии границы, многие из посетивших страну не захотели сказать, Литва это или Беларусь.
«Это политика, пусть разбираются между собой, а нам, простым людям, нужно жить. И тем более, как вы понимаете: Беларусь, Литва или Польша — у нас одна история, Республика Обоих Народов», — сказал ехавший в Литву Виталий.
«Я не политиканствую. Не очень лезу в эти дела», — сказал Андрей, ехавший на родину.
И всё же многие выразили надежду, что Литва больше не станет закрывать пограничные переходы. Премьер Инга Ругинене говорила, что правительство оставляет за собой право сделать это, если угрозы со стороны Беларуси возобновятся. «Я очень надеюсь, что граница останется открытой надолго», — сказал Артурас.