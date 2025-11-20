"Не могу поверить, что вернусь домой": что происходит на границе с Беларусью и Литвой после ее открытия

На пункте "Мядининкай" к полуночи въезда в Беларусь ожидало около 30 автомобилей: большинство из них были зарегистрированы в этой стране, но в очереди были также машины с литовскими, польскими, армянскими и киргизскими номерами. Мужчина за рулём фургона с немецкой регистрацией улыбался и пообщался с другими ожидающими. Он рассказал журналистам, что перевозит из Гамбурга в Беларусь медицинские материалы, из которых изготавливают таблетки, и ветеринарные лекарства.