"Честной игры ждать не приходится": глава МИД Литвы о поведении Беларуси
Литва усиливает давление на Беларусь: министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс не намерен поддаваться шантажу и готов применить национальные санкции, если ситуация с грузовиками и контрабандой не изменится.
Министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что от Беларуси нельзя ожидать честных действий, но настаивает на том, что Литва ещё не исчерпала все свои инструменты реагирования, включая национальные санкции. «Вы ожидали честной игры с этой стороной? (...) Мы не можем этого ожидать», — заявил глава литовской дипломатии журналистам в пятницу. «Мы имеем дело с режимом, который инструментализирует и задействует имеющиеся у него средства в своих интересах, оказывает давление, полагая, что шантаж и принуждение могут дать им эффект и результат», — сказал он.
Министр сказал это в четверг после того, как Литва возобновила работу пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" спустя почти три недели, но Беларусь не выпускает задержанные ею грузовики, а контрабандистские воздушные шары вновь нарушили работу Вильнюсского аэропорта в четверг вечером. Будрис подчеркнул, что у Литвы всё ещё есть возможности ответить на действия соседней страны. «У нас с весны этого года действует национальный санкционный инструмент, — сказал министр. — Он никогда ранее не применялся, он предназначен для России и Беларуси. Это один из вариантов. Не хотел бы забегать вперёд, но хочу ещё раз сказать, что наш арсенал не исчерпан».
О том, что грузовики не возвращаются в Литву, сообщает Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava. Её президент Эрландас Микенас сказал BNS в четверг, что у него есть копия письма, в котором Беларусь требует встречи представителей МИДов Вильнюса и Минска.
Министры внутренних дел и транспорта Владислав Кондратович и Юрас Таминскас заявили в четверг, что не видели этого письма и не осведомлены о его содержании. Между тем в МИД BNS сказали, что не видят причин поддаваться шантажу со стороны Беларуси, и пообещали усилить давление на режим.
Литва временно закрыла границу с Беларусью в конце октября из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров. В ответ Минск запретил литовским грузовикам возвращаться в страну до открытия границы. Литва приняла решение об открытии границы в четверг, сославшись на улучшение ситуации, однако вечером того же дня работа Вильнюсского аэропорта вновь была нарушена из-за контрабандистских воздушных шаров.
Литва добивается от Евросоюза введения в этой связи дополнительных санкций против Беларуси.
Министр иностранных дел уверяет, что переговоры с Минском в настоящее время не рассматриваются. По его словам, это было бы равносильно звонку Владимиру Путину с просьбой «прекратить продолжение агрессии» в Украине. «Тот факт, что на нас оказывают давление с целью вступления в какие-то переговоры неизвестно о чём, не означает, что это наша позиция», — отметил Будрис.