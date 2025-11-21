"Честной игры ждать не приходится": глава МИД Литвы о поведении Беларуси

Министр сказал это в четверг после того, как Литва возобновила работу пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" спустя почти три недели, но Беларусь не выпускает задержанные ею грузовики, а контрабандистские воздушные шары вновь нарушили работу Вильнюсского аэропорта в четверг вечером. Будрис подчеркнул, что у Литвы всё ещё есть возможности ответить на действия соседней страны. «У нас с весны этого года действует национальный санкционный инструмент, — сказал министр. — Он никогда ранее не применялся, он предназначен для России и Беларуси. Это один из вариантов. Не хотел бы забегать вперёд, но хочу ещё раз сказать, что наш арсенал не исчерпан».