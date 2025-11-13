Наши дальнобойщики могут готовиться! Латвия готова закрыть границу с Беларусью из солидарности с Литвой
Латвия выразила готовность поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Беларуси, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения о солидарности от коллег из Риги и Таллина.
Премьер-министр Инга Ругинене говорит, что услышала обещания от Латвии и Эстонии поддержать Литву в случае необходимости и так же закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью. «Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это планировалось неделю назад, так что такие решения уже были приняты», — сказала литовский премьер журналистам в Сейме в четверг.
«Точно такие же заверения я получила от премьеров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не справляемся [с ситуацией], и белорусский режим продолжает нас атаковать, они также готовы проявить солидарность. Так что разговор и общение ведутся постоянно», — сказала она.
Агентство BNS писало, что после решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы открытия пунктов пропуска на границе с этой соседней страной. Варшава намеревалась открыть пункт пропуска «Кузница», закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска «Бобровники», закрытый с 10 февраля 2023 года. По словам Ругинене, премьер Польши Дональд Туск пообещал не открывать вышеупомянутые пограничные переходы. «Премьер всю неделю обещал мне, что мы с ним ещё поговорим, и я очень благодарна Польше за то, что они услышали нашу беду и проявили солидарность», — заверила премьер.
Ранее сообщалось, что из-за запуска с территории Беларуси метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет, Литве в конце октября пришлось несколько раз приостанавливать работу аэропортов, что затронуло около полутора сотен рейсов и более 20 тыс. пассажиров. Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси, организованной не без ведома авторитарного режима президента Александра Лукашенко. Подобные действия Минска осудили лидеры Евросоюза, а НАТО выразило поддержку Литве.
Реагируя на угрозу гражданской авиации, правительство закрыло границу с Беларусью на месяц, за некоторыми исключениями. Это решение действует до 30 ноября, после чего кабинет министров примет решение о продлении срока закрытия.
В ответ на решение Вильнюса Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на его территории, возвращаться в Литву. Режим заявляет, что не допустит этого до открытия границы, а до тех пор грузовики будут перемещаться на специальные площадки, где, как обещают, с них будет взиматься плата.