Наши дальнобойщики могут готовиться! Латвия готова закрыть границу с Беларусью из солидарности с Литвой

Агентство BNS писало, что после решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы открытия пунктов пропуска на границе с этой соседней страной. Варшава намеревалась открыть пункт пропуска «Кузница», закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска «Бобровники», закрытый с 10 февраля 2023 года. По словам Ругинене, премьер Польши Дональд Туск пообещал не открывать вышеупомянутые пограничные переходы. «Премьер всю неделю обещал мне, что мы с ним ещё поговорим, и я очень благодарна Польше за то, что они услышали нашу беду и проявили солидарность», — заверила премьер.