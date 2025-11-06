Нацобъединение требует прекратить регулярные рейсы в Россию и Беларусь - как же люди смогут посещать родственников?

Как заявил депутат Нацобъединения Янис Витенбергс, правительство не может с одной стороны говорить о солидарности с Украиной, а с другой - продолжать поддерживать регулярное сообщение с государствами, ответственными за кровавую войну и нарушения прав человека. "Сообщение на общественном транспорте между Латвией и странами-агрессорами не только угрожает нашей безопасности, но и посылает неправильный сигнал. Это очередной пример того, как министры правительства Эвики Силини ("Новое Единство") имитируют деятельность - решают проблемы только в лозунгах, а в реальности сотрудничество продолжается", - заявил Витенбергс.