Нацобъединение требует прекратить регулярные рейсы в Россию и Беларусь - как же люди смогут посещать родственников?
Национальное объединение требует от министра сообщения Атиса Швинки объяснений, почему регулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь продолжаются, несмотря на запрет нерегулярных рейсов и заявления о солидарности с Украиной.
Оппозиционное Национальное объединение подало в Сейм запрос министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") с требованием разъяснить действия правительства и Министерства сообщения, которые по-прежнему допускают общественные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь.
С 1 ноября в страны-агрессоры на один год запрещены нерегулярные пассажирские перевозки - экскурсии, поездки на конкретные мероприятия и другие специально организованные рейсы. Однако, как отмечает Нацобъединение, это только часть рейсов, а рейсы на регулярных маршрутах в города России и Беларуси продолжаются.
В действующем расписании Автотранспортной дирекции указаны 13 регулярных автобусных маршрутов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минск и Смоленск.
Как заявил депутат Нацобъединения Янис Витенбергс, правительство не может с одной стороны говорить о солидарности с Украиной, а с другой - продолжать поддерживать регулярное сообщение с государствами, ответственными за кровавую войну и нарушения прав человека. "Сообщение на общественном транспорте между Латвией и странами-агрессорами не только угрожает нашей безопасности, но и посылает неправильный сигнал. Это очередной пример того, как министры правительства Эвики Силини ("Новое Единство") имитируют деятельность - решают проблемы только в лозунгах, а в реальности сотрудничество продолжается", - заявил Витенбергс.
В запросе к министру депутаты требуют объяснить, почему регулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры не считаются угрозой для безопасности Латвии, в то время как нерегулярные перевозки представляют опасность.
Партия отмечает, что неоднократно призывала правительство прекратить любое сотрудничество со странами-агрессорами, в том числе в сфере транзита и транспорта, однако проект решения Сейма о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь до сих пор не рассмотрен, хотя был подан еще в феврале этого года.