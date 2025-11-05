"Мы хотим, чтобы жизнь продолжалась": Литва планирует открыть границы с Беларусью - осталось решить одну проблему
Председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что после решения проблемы с контрабандистскими воздушными шарами граница с Беларусью должна быть открыта. По его словам, закрытие мешает нормальной жизни и международным перевозкам.
Как только проблема с контрабандистскими воздушными шарами из Беларуси будет решена, граница с Беларусью должна быть открыта, говорит председатель литовского Сейма Юозас Олекас. "Принятые сейчас меры дадут эффект (...) - в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима, мы всё равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты", - сказал Олекас радиостанции Ziniu radijas в среду.
По его словам, закрытие границы даёт эффект в плане обуздания тех, кто запускает контрабандистские воздушные шары, однако мешает людям жить нормальной жизнью. "Закрытие границы хоть и ограничивает тех, кто запускает эти шары, но мешает нашей нормальной жизни. Мы хотели бы, чтобы эта граница была открыта, чтобы наши люди могли (ездить - BNS), чтобы наши перевозчики могли добраться до этих пунктов, (...) потому что через неё проходят грузы со всей Центральной Азии", - сказал Олекас.
Агентство BNS сообщало, что на прошлой неделе правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью на месяц - до 30 ноября. Через один пропускной путь могут следовать только дипломаты, граждане страны, стран Евросоюза и НАТО, а также иностранцы с видом на жительство в Литве или с гуманитарными визами. Как писало агентство BNS, за последние две недели Вильнюсский аэропорт пять раз закрывался из-за угрозы контрабандистских шаров, а Каунасский аэропорт - один раз, что затронуло более 160 рейсов и более 22 тыс. пассажиров.
Вице-президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Олег Тарасов заявил во вторник агентству BNS, что единственный способ решить проблему застрявших в Беларуси примерно 5000 литовских грузовиков и полуприцепов, - это открыть закрытую границу с Беларусью.