"Мы хотим, чтобы жизнь продолжалась": Литва планирует открыть границы с Беларусью - осталось решить одну проблему

По его словам, закрытие границы даёт эффект в плане обуздания тех, кто запускает контрабандистские воздушные шары, однако мешает людям жить нормальной жизнью. "Закрытие границы хоть и ограничивает тех, кто запускает эти шары, но мешает нашей нормальной жизни. Мы хотели бы, чтобы эта граница была открыта, чтобы наши люди могли (ездить - BNS), чтобы наши перевозчики могли добраться до этих пунктов, (...) потому что через неё проходят грузы со всей Центральной Азии", - сказал Олекас.