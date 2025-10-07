С 1 ноября - без экскурсий в Россию и Беларусь: Латвия закрывает нерегулярные автобусные рейсы

Регулярные пассажирские автобусные перевозки в страны, не входящие в ЕС, организуются на основании двусторонних межправительственных соглашений и в соответствии с законодательством Латвии. Такие перевозки разрешены, если перевозчик получил разрешение на осуществление перевозок по определенному маршруту. При выдаче разрешения на регулярные перевозки в Беларусь и Россию Автотранспортная дирекция тщательно оценивает компании, и, учитывая все потенциальные риски безопасности и геополитическую ситуацию, выдает разрешения на срок не более одного года. В настоящее время действуют три регулярных маршрута в Беларусь и шесть маршрутов в Россию.