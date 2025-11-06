Закрывшая границу с Беларусью Литва теперь ищет способ вернуть свои грузовики
Около 5 тысяч литовских грузовиков застряли в Беларуси после запрета на их передвижение. Власти Литвы рассматривают возможность временного открытия пункта пропуска "Шальчининкай", чтобы чуть разблокировать ситуацию.
В связи с тем, что в Беларуси застряли около 5 тыс. литовских грузовиков и полуприцепов, а Минск запретил их передвижение через территорию страны, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что планируется открыть для перевозчиков закрытый пограничный пункт пропуска "Шальчининкай", где находятся около 500 транспортных средств.
По словам министра, по этому вопросу планируется обратиться к Беларуси. «Большая группа находится (...) на пункте пропуска "Шальчининкай", там с белорусской стороны, в Беняконях. (...) мы предполагаем, что транспортные средства смогут начать движение через этот пункт, поскольку они больше никуда не могут ехать. Там и водители, и прицепы», — сообщил Кондратович радиостанции Ziniu radijas в четверг.
«На техническом уровне мы, скорее всего, передадим через наших пограничников сообщение о возможности использования именно "Шальчининкай" именно для этого транспорта. Посмотрим, как отреагирует Беларусь», — добавил он.
В связи с решением правительства временно закрыть на месяц границу Литвы с Беларусью за некоторыми исключениями на пограничном переходе "Мядининкай", в четверг утром на обоих временно закрытых переходах с белорусской стороны ожидают около 1,2 тыс. грузовиков и полуприцепов, из которых около 400 — только в Беняконях.