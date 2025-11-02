Беларусь отомстила: Минск ввел запрет для транспорта из Европы, в том числе из Латвии
В ответ на то, что Литва закрыла свою границу, Беларусь ввела запрет на перемещение по своей территории грузовых авто из ЕС, а также прицепов (полуприцепов) из Польши и Литвы. Вступили в силу и другие ограничения против грузоперевозок из стран ЕС.
Как сообщают белорусские СМИ, согласно запрету, который уже вступил в силу, теперь по территории Беларуси не может перемещаться следующий транспорт:
- грузовые автомобили и тягачи, зарегистрированные в государствах — членах Европейского союза;
- прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве;
- легковые автомобили, зарегистрированные в Польше и осуществляющие международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными «CMR».
Все транспортные средства, которые попадают под запрет и сейчас находятся на территории Беларуси, должны переехать в специально установленные места, перечисленные в постановлении.
При этом запрет не применяется, если транспортное средство перевозит некоторые категории товаров, среди которых почтовые отправления, гуманитарные грузы, живые животные, медицинские изделия, сырье для производства ветеринарных лекарственных средств, кровь, органы и ткани человека и другое.
Также под запрет не попадают порожние транспортные средства, прицепы (полуприцепы), следующие в обратном направлении на территорию Европейского союза после перевозки товаров.
Постановление вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Беларусь также ограничила движение литовских фур по своей территории. Теперь грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией могут пересекать границу только на беларусско-литовским участке. А он, в данный момент, закрыт до 30 ноября.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 ноября латвийские власти ограничили движение нерегулярных международных автобусных рейсов, выполняющих пассажирские перевозки в Беларусь и Россию.