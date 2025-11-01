Латвия ввела новые ограничения на пересечение границы с Россией и Беларусью
С 1 ноября латвийские власти ограничили движение нерегулярных международных автобусных рейсов, выполняющих пассажирские перевозки в Беларусь и Россию.
Перевозчики не смогут пересекать границу Латвии через пункты пропуска Гребнево и Терехово (на границе с Россией), а также Патерниеки (на границе с Беларусью). Меры будут действовать до 31 октября 2026 года.
Ограничения не коснутся регулярных международных пассажирских маршрутов, выполняемых на основании межправительственных соглашений и законодательства Латвии.
Как уточняют латвийские власти, мера направлена на укрепление национальной безопасности и предотвращение нелегальной миграции на внешней границе Европейского союза.
Транспортным операторам рекомендуют учитывать новые правила и заранее планировать маршруты в соответствии с действующими ограничениями.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что белорусам почти полностью прикрыли окно в Европу. Одна из трех последних форточек - на латвийской границе.