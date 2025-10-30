Белорусам почти полностью прикрыли окно в Европу. Одна из трех последних форточек - на латвийской границе
После того как Литва закрыла границу с Беларусью, выехать из Беларуси в ЕС стало очень сложно. Остались всего три пункта пропуска с этой страной из когда-то имевшихся четырнадцати.
Как уже сообщал Otkrito.lv, Министерство иностранных дел Литвы объявило о закрытии общей границы с Беларусью на месяц. Ранее работа погранпунктов была приостановлена в связи с инцидентами с массовым залетом воздушных шаров - так называемых метеозондов - с контрабандными сигаретам из Беларуси. По данным литовской Службы охраны государственной границы, с начала 2025 года зафиксировано уже полтысячи случаев попадания в воздушное пространство страны метеозондов из Беларуси.
Исключение на границе с Литвой будет сделано только для граждан ЕС и обладателей литовского ВНЖ, которые возвращаются в Литву, а также для дипломатов - они смогут проезжать в обе стороны.
Таким образом, теперь на границе Беларуси с ЕС действуют всего три погранпункта из четырнадцати: Козловичи-Кукурыки и Брест-Тересполь на границе с Польшей и Григоровщина-Патерниеки на границе с Латвией.
Первой закрывать границу с Беларусью начала Польша. Осенью 2021 года на фоне миграционного кризиса перестал работать КПП "Брузги - Кузница Белостоцкая". С началом полномасштабной войны в Украине были закрыты еще несколько пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. Украина полностью закрыла границу с Беларусью 27 февраля 2022 года.
В Латвии был еще один КПП на границе в Беларусью - в Силене. Он был закрыт еще в 2023 году как реакция на атаку латвийских границ со стороны мигрантов, которую организовал Минск в рамках гибридной войны против Запада.