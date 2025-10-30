Белорусам почти полностью прикрыли окно в Европу. Одна из трех последних форточек - на латвийской границе

Как уже сообщал Otkrito.lv, Министерство иностранных дел Литвы объявило о закрытии общей границы с Беларусью на месяц. Ранее работа погранпунктов была приостановлена в связи с инцидентами с массовым залетом воздушных шаров - так называемых метеозондов - с контрабандными сигаретам из Беларуси. По данным литовской Службы охраны государственной границы, с начала 2025 года зафиксировано уже полтысячи случаев попадания в воздушное пространство страны метеозондов из Беларуси.