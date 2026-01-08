ФОТО: в Риге открылось новое кафе с завтраками весь день, программами с DJ-сетами и играми в бинго

Идея кафе строится вокруг концепции «завтраки весь день», которая отражается как в меню, так и в общем настроении пространства. Утренний кофе здесь легко переходит в поздний завтрак, дневную встречу или неспешный разговор, а ближе к вечеру - в коктейльную вечеринку в неформальной атмосфере, в том числе - с одной из 31 вариаций Negroni, ставших визитной карточкой заведения.