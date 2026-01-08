Открытие нового кафе This Place Doesn’t Need a Name
В самом центре Риги открылась новая локация - кафе завтраков и лайфстайла уже известного в городе бренда This Place Doesn’t ...
ФОТО: в Риге открылось новое кафе с завтраками весь день, программами с DJ-сетами и играми в бинго
В самом центре Риги (Стабу, 30) открылась новая локация - кафе завтраков и лайфстайла уже известного в городе бренда This Place Doesn't Need a Name - The Breakfast Club.
Идея кафе строится вокруг концепции «завтраки весь день», которая отражается как в меню, так и в общем настроении пространства. Утренний кофе здесь легко переходит в поздний завтрак, дневную встречу или неспешный разговор, а ближе к вечеру - в коктейльную вечеринку в неформальной атмосфере, в том числе - с одной из 31 вариаций Negroni, ставших визитной карточкой заведения.
Меню заведения построено вокруг понятных и любимых вкусов, представленных в актуальных интерпретациях - современный comfort food с ярким характером. Гостям предлагают различные вариации блюд из яиц, вафли, тосты, сытные завтраки и позиции, которые одинаково уместны в любое время дня. Один из безусловных бестселлеров - Crispy Chicken Waffle: хрустящая курица на мягкой, сливочной вафле.
Особое внимание в проекте уделено деталям и визуальной среде. Интерьер сочетает сдержанную современную урбанистическую эстетику с винтажным настроением 1970-х годов, где ключевую роль играют дерево и фактуры. Одними из характерных интерьерных акцентов стали отреставрированные оконные рамы с латвийских заводов 1960-х годов, превращённые в зеркала и ставшие выразительной частью оформления пространства.
Атмосферу кафе и его дополнительную ценность формирует регулярная программа событий: в This Place Doesn't Need a Name – The Breakfast Club регулярно проходят бинго-вечера, DJ-сеты, а также запланированы вечера с выступлением музыкантов.