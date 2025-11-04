Конец автобусным маршрутам: Латвия готовит полный запрет рейсов в РФ и Беларусь
Автотранспортная дирекция прекратила продление и выдачу разрешений на автобусные маршруты в Россию и Беларусь, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Кабмин может полностью запретить регулярные пассажирские перевозки в эти страны.
Автотранспортная дирекция (ATD) в настоящее время не продлевает действующие и не выдает новые разрешения на автобусные маршруты — включая транзитные — для регулярных пассажирских перевозок из Латвии в Россию и Беларусь, сообщили в учреждении агентству LETA.
ATD провела юридическую оценку правовых оснований для возможного непродления лицензий на регулярные перевозки в эти страны. По мнению дирекции, с учетом нынешней геополитической ситуации и угроз национальной безопасности, стоит рассмотреть подготовку проекта распоряжения Кабинета министров о прекращении международных регулярных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию и его последующем рассмотрении в правительстве. О результатах анализа ATD уже проинформировала Министерство сообщения.
Ранее это министерство поручило ATD подготовить правовое обоснование решения не продлевать лицензии на автобусные рейсы из Латвии в Россию и Беларусь. По данным дирекции, из Латвии сейчас выполняются три маршрута в Россию и три — в Беларусь.
Перевозки в Санкт-Петербург осуществляет компания SIA “VISSA”, срок действия её разрешения истекает 21 апреля 2027 года. Компания SIA “Norma-A” (бренд Ecolines) имеет разрешение на маршрут в Санкт-Петербург до 23 мая 2026 года, а на маршрут в Москву — до 9 января 2027 года. Однако разрешение Ecolines на рейс в Санкт-Петербург с пересадкой на Калининград истекло 1 ноября.
Регулярные автобусные рейсы в Беларусь выполняют SIA “Latlines” и SIA “Dautrans”. У Dautrans разрешение на маршрут в Витебск действует до 31 января 2026 года, у Latlines — на рейс в Минск до 26 февраля 2026 года, а в Гомель — до 27 июня 2026 года. Некоторые из этих маршрутов выполняются не ежедневно.