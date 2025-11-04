Конец автобусным маршрутам: Латвия готовит полный запрет рейсов в РФ и Беларусь

Регулярные автобусные рейсы в Беларусь выполняют SIA “Latlines” и SIA “Dautrans”. У Dautrans разрешение на маршрут в Витебск действует до 31 января 2026 года, у Latlines — на рейс в Минск до 26 февраля 2026 года, а в Гомель — до 27 июня 2026 года. Некоторые из этих маршрутов выполняются не ежедневно.