"Возможно, они нас послушают": действия России печалят папу римского Льва XIV
Папа римский Лев XIV выразил во вторник глубокую скорбь в связи с отказом России согласиться на рождественское перемирие в продолжающейся почти четыре года войне с Украиной.
Понтифик поделился своими переживаниями с журналистами возле своей резиденции в Кастель Гандольфо. Он отметил, что среди многих тревожащих его событий особую печаль вызывает позиция Москвы по вопросу временного прекращения огня.
Глава Католической церкви обратился с призывом ко всем людям доброй воли уважать Рождество как день мира. «Возможно, они нас послушают — и тогда у нас будет по крайней мере 24 часа, один день мира по всему миру», — добавил папа Лев.
Ранее на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном рождественском перемирии. Песков заявил журналистам, что Москва заинтересована в мире, но не в перемирии, которое, по его словам, лишь даст Украине передышку для подготовки к продолжению военных действий.
В своем послании Святейший Отец призвал верующих, особенно в рождественские дни, задуматься о ценности человеческой жизни. Понтифик напомнил: «Бог стал человеком, как мы, показывая, что значит по-настоящему жить человеческой жизнью». Завершая свое обращение, Лев XIV выразил молитвенное пожелание об укреплении уважения к жизни на всех её этапах — от момента зачатия до естественной смерти.