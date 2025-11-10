Литовские грузовики застряли в Беларуси: кризис на границе превращается в политический шантаж

Как известно, 1 ноября Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий движение по территории Беларуси грузовиков и полуприцепов с литовской и польской регистрацией. Исключение сделано лишь для тех, кто перевозит отдельные категории товаров или возвращается пустым в страны ЕС. Эти меры стали ответом на решение Литвы закрыть границу после сообщений о многочисленных запусках метеозондов с территории Беларуси, которые попадали в литовское воздушное пространство.