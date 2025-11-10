Литовские грузовики застряли в Беларуси: кризис на границе превращается в политический шантаж
После того как Литва 29 октября закрыла несколько пограничных пунктов с Беларусью, на территории соседней страны оказались заблокированы более тысячи литовских грузовиков и полуприцепов. Минск отказался открывать эвакуационный коридор и угрожает применить "законные меры" к оставшемуся транспорту, фактически используя ситуацию как инструмент давления на Вильнюс.
По данным Министерства иностранных дел Беларуси, после закрытия литовской стороной пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в стране осталось более 1100 транспортных средств литовских перевозчиков. Водителям разрешили покинуть территорию Беларуси «по гуманитарным соображениям», однако их грузовики и прицепы перемещены на специальные стоянки возле перехода Котловка.
Белорусский МИД возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Литву, назвав её решения «политизированными и необдуманными». Минск подчеркнул, что оставляет за собой право применить предусмотренные законом меры в отношении заблокированного транспорта.
В свою очередь Вильнюс предложил открыть временный гуманитарный коридор через пункт пропуска Шальчининкай, чтобы литовские перевозчики могли вернуть свои машины. Однако белорусские власти отвергли это предложение, заявив, что «готовы возобновить работу пункта в прежнем режиме» — то есть только после отмены литовских ограничений.
Советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас назвал действия Минска «преднамеренным созданием препятствий» для литовских и европейских компаний. По его словам, правительство продолжает искать пути возвращения имущества перевозчиков.
На фоне эскалации Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских грузов по железной дороге через территорию Литвы. Кроме того, перевозчиков призвали фиксировать убытки, чтобы в дальнейшем попытаться взыскать их с Беларуси или её активов.
По предварительным оценкам, только за первую неделю простоя стоянка транспортных средств в Беларуси обошлась литовским перевозчикам примерно в 5 миллионов евро.
Из-за закрытия границы с Литвой основная нагрузка легла на белорусско-польские переходы. Очереди там растянулись на несколько километров, а время ожидания, по данным перевозчиков, достигает четырёх суток.
Вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Олегас Тарасовас подчеркнул, что через работающий пункт Мядининкай ежедневно проходит лишь около 30 фур, тогда как в очереди скопилось порядка 700 машин.
«Если всё пойдёт такими темпами, эвакуация затянется на два месяца. Без открытия пунктов пропуска мы не решим проблему», — заявил он.
Как известно, 1 ноября Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий движение по территории Беларуси грузовиков и полуприцепов с литовской и польской регистрацией. Исключение сделано лишь для тех, кто перевозит отдельные категории товаров или возвращается пустым в страны ЕС. Эти меры стали ответом на решение Литвы закрыть границу после сообщений о многочисленных запусках метеозондов с территории Беларуси, которые попадали в литовское воздушное пространство.