Глобальный интернет-хаос: крупный сбой парализовал работу X, ChatGPT, Spotify и латвийских сайтов
Из-за глобального сбоя в системе Cloudflare в настоящее время ограничен доступ к различным интернет-ресурсам.
Пользователи социальных сетей, онлайн-платформ и стриминговых сервисов, включая X, ChatGPT, Claude, Spotify, Feedly, Truth Social, начали получать сообщения об ошибках, прямо указывающих на неисправность сервисов Cloudflare.
Cloudflare, обеспечивающая ключевые элементы интернет-инфраструктуры — от защиты от кибератак до поддержания стабильности сайтов при высоких нагрузках — подтвердила проблему. В официальном уведомлении компания заявила: «Cloudflare знает о проблеме и проводит расследование. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её появления».
Интересно, что инцидент затронул даже Downdetector — сервис, отслеживающий сетевые сбои. Поначалу сайт не загружался, но потом заработал.
Также нарушена работа социальной сети X, inbox.lv, delfi.lv, riga-airport.com, autoosta.lv, replay.lsm.lv, lsm.lv и других интернет-ресурсов.
В учреждении по предотвращению инцидентов в сфере технологий безопасности Cert.lv агентству LETA подтвердили, что во вторник интернет-инфраструктурная компания Cloudflare переживает глобальные сбои в работе, что повлияло и на функционирование ряда ресурсов в Латвии.
Тем не менее, Cert.lv подчеркивает, что это ни в коем случае не целенаправленная атака именно на Латвию. Сбои являются глобальными, и их возникновение и влияние еще выясняется на стороне Cloudflare.
Cert.lv отмечает, что работа ресурсов в настоящее время постепенно восстанавливается.
Во вторник вскоре после 13:30 сайт мониторинга сбоев Downdetector сообщил о тысячах проблем. "Cloudflare осведомлена об этой ситуации, потенциально затрагивающей многих клиентов, и проводит ее расследование", – заявила компания веб-инфраструктуры.
О проблемах с подключением сообщают пользователи в США, Австралии, Египте, Индии, Турции и Германии.
Уже после появления первых сообщений о сбоях Cloudflare заявила, что сайты клиентов возобновляют работу, однако могут столкнуться с проблемами.