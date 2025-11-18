"Он ехал как король": рижанка пожаловалась на неприятную поездку в трамвае
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Отдел новостей

Otkrito.lv

Поездка в рижском трамвае превратилась для одной пассажирки в настоящий стресс. Женщина рассказала в социальных сетях, что оказалась в вагоне с бездомным, который, по ее словам, "вонял и блевал", при этом продолжал ехать, "как король".

«Все пассажиры стояли в полвагона от него, но он ехал, будто так и должно быть», — написала рижанка. Она призналась, что не знала, как сообщить о происходящем водителю и возможно ли вообще добиться того, чтобы такого пассажира высадили. «Это ненормально, что всем приходится закрывать нос шарфами», — пожаловалась женщина.

Комментаторы в соцсетях разделились на несколько лагерей. Часть пользователей выразила полное понимание: «Ничего не поделаешь; у кого тонкий нюх — тот ездит на личном автомобиле», — пишет один из них. Другие приводят примеры из зарубежного опыта, где подобное тоже случается. 

Другая часть аудитории заняла диаметрально противоположную позицию.
«У него такие же права, как у всех. Бомж — человек. Пьяные дети депутатов тоже блюют в транспорте», — заявил один из комментаторов. Нашлись и те, кто рассказал о своём опыте: «Я сам выгоняю бомжей из общественного транспорта, потому что не могу это терпеть», — признался один из пользователей.

Были и комментарии с резкой критикой Rigas satiksme: «Не пытайтесь сообщить водителю. Они в реальности игнорируют такие ситуации, а отвечают только публично». И действительно, представители Rigas satiksme не оставили жалобу без внимания и опубликовали официальный ответ. Они подчеркнули, что такие случаи следует решать через экстренные службы: «Если в салоне транспорта вы заметили нежелательных лиц, звоните в полицию по номеру 112», — сообщили в компании.

Также пассажирам рекомендуют запомнить номер транспортного средства:
«Если возможно, запомните номер — мы сразу передадим информацию, чтобы трамвай был проверен». Кроме того, перевозчик заверил, что подобные случаи можно смело сообщать и через их официальный аккаунт: «В следующий раз смело можете писать нам и здесь». 

Темы

Rīgas satiksme

