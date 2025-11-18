"Он ехал как король": рижанка пожаловалась на неприятную поездку в трамвае
Поездка в рижском трамвае превратилась для одной пассажирки в настоящий стресс. Женщина рассказала в социальных сетях, что оказалась в вагоне с бездомным, который, по ее словам, "вонял и блевал", при этом продолжал ехать, "как король".
«Все пассажиры стояли в полвагона от него, но он ехал, будто так и должно быть», — написала рижанка. Она призналась, что не знала, как сообщить о происходящем водителю и возможно ли вообще добиться того, чтобы такого пассажира высадили. «Это ненормально, что всем приходится закрывать нос шарфами», — пожаловалась женщина.
Ko iesākt situācijā, ja tramvaja 2.vagonā sēž smirdīgs bomzis un piedevām vēl vemj. Visi pasažieri stāv pusvagonu nost no viņa,bet viņš kā karalis brauc. Kā paziņot to tramvaja vadītājam, lai izsēdina, jo tas nav normāli, ka visiem jāliek degunam priekšā šalles @Rigassatiksme_— Sarma Freiberga (@Sarma_Freiberga) November 9, 2025
Комментаторы в соцсетях разделились на несколько лагерей. Часть пользователей выразила полное понимание: «Ничего не поделаешь; у кого тонкий нюх — тот ездит на личном автомобиле», — пишет один из них. Другие приводят примеры из зарубежного опыта, где подобное тоже случается.
Другая часть аудитории заняла диаметрально противоположную позицию.
«У него такие же права, как у всех. Бомж — человек. Пьяные дети депутатов тоже блюют в транспорте», — заявил один из комментаторов. Нашлись и те, кто рассказал о своём опыте: «Я сам выгоняю бомжей из общественного транспорта, потому что не могу это терпеть», — признался один из пользователей.
Были и комментарии с резкой критикой Rigas satiksme: «Не пытайтесь сообщить водителю. Они в реальности игнорируют такие ситуации, а отвечают только публично». И действительно, представители Rigas satiksme не оставили жалобу без внимания и опубликовали официальный ответ. Они подчеркнули, что такие случаи следует решать через экстренные службы: «Если в салоне транспорта вы заметили нежелательных лиц, звоните в полицию по номеру 112», — сообщили в компании.
Также пассажирам рекомендуют запомнить номер транспортного средства:
«Если возможно, запомните номер — мы сразу передадим информацию, чтобы трамвай был проверен». Кроме того, перевозчик заверил, что подобные случаи можно смело сообщать и через их официальный аккаунт: «В следующий раз смело можете писать нам и здесь».