Руководитель Рижского управления кладбищ объяснил суть нового регулирования
Новый Закон о кладбищах призван впервые установить единые правила в сфере, которая долгие годы фактически оставалась без государственного регулирования, заявил руководитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела.
В интервью программе «nra.lv sarunas» руководитель Рижского управления кладбищ Гинтс Зела рассказал, что изменит для жителей Латвии новый Закон о кладбищах. По его словам, кардинальных перемен в повседневной жизни людей не произойдет, однако сам факт появления нормативного регулирования является принципиально важным.
«Изменится, наверное, не так уж много, но с учетом того, что сейчас в этой сфере в государстве фактически нет регулирования, наконец появится нормативный акт, который будет определять основные вопросы, связанные с кладбищами», — пояснил он.
Зела отметил, что законопроект после долгих лет и нескольких попыток наконец дошел до парламента. «В первом чтении он не прошел, сейчас ко второму чтению подготовлен ряд предложений о поправках, но наконец в этой сфере появится норматив, который будет регулировать базовые вещи», — подчеркнул он.
Одним из ключевых преимуществ нового закона, по его словам, станет закрепление прав жителей на получение определенных услуг от самоуправлений. «Прежде всего, людям будет гарантировано, что в определенных случаях они имеют право получить услугу от муниципалитета», — отметил Зела.
Вторым важным нововведением он назвал создание единого реестра захоронений. «Будет создан реестр, в котором эти данные будут сохраняться. Это очень важно для всех нас — чтобы мы знали своих родственников, где произведены захоронения, как их найти, и чтобы все данные были зафиксированы», — сказал руководитель управления.
До сих пор порядок отличался в каждой самоуправлении и в каждой частной кладбищенской территории, что создавало разнородную практику. «В каждой самоуправлении были свои правила, в каждой частной кладбищенской территории — свои, единого порядка не существовало. Теперь, если нормативный акт будет принят, он появится», — подчеркнул Зела.