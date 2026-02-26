Руководитель Рижского управления кладбищ объяснил суть нового регулирования

Вторым важным нововведением он назвал создание единого реестра захоронений. «Будет создан реестр, в котором эти данные будут сохраняться. Это очень важно для всех нас — чтобы мы знали своих родственников, где произведены захоронения, как их найти, и чтобы все данные были зафиксированы», — сказал руководитель управления.