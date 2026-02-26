"Они не умеют приседать": сооснователь клуба VEF Riga заявил о катастрофических тенденциях среди детей

Второй важный вопрос, который он поднимает, — существует ли система, способная полноценно и качественно вовлекать молодежь, чтобы из нее вырастали профессиональные спортсмены и просто физически здоровые люди. «Будет ли молодежь физически способной двигаться? На мой взгляд — очень плохо», — сказал он. Яунупс отметил, что более 20 лет занимается спортом как организатор и опирается на мнение тренеров, работающих с детьми. По их словам, в последние годы возникают ситуации, когда семилетние дети приходят на тренировки по баскетболу и «не умеют приседать».