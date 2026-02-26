"Они не умеют приседать": сооснователь клуба VEF Riga заявил о катастрофических тенденциях среди детей
Снижение рождаемости и ухудшение физической подготовки детей уже в ближайшие годы приведут к серьезным последствиям для латвийского спорта, считает сооснователь баскетбольного клуба VEF Riga и политик Эдгар Яунупс.
В эфире передачи «Nacionālo interešu klubs» на TV24 сооснователь баскетбольной команды VEF Riga и член правления партии Latvijas attīstībai Эдгар Яунупс резко высказался о демографической ситуации и состоянии детского спорта в стране. По его словам, в Латвии «очень мало сделано для того, чтобы рождались дети». Он подчеркнул, что если посмотреть на число новорожденных в прошлом и позапрошлом году, «тенденции драматические».
«Если в прошлом году родилось 11 тысяч детей, то давайте просто посчитаем на пять лет вперед. Когда часть этих детей впервые приведут на спортивные занятия, отбор по всей стране в соответствующем году будет просто драматическим», — заявил он.
По мнению Яунупса, с точки зрения количества детей «все очень плохо», и в ближайшие пять лет ситуация станет еще хуже — «это элементарная математика».
Второй важный вопрос, который он поднимает, — существует ли система, способная полноценно и качественно вовлекать молодежь, чтобы из нее вырастали профессиональные спортсмены и просто физически здоровые люди. «Будет ли молодежь физически способной двигаться? На мой взгляд — очень плохо», — сказал он. Яунупс отметил, что более 20 лет занимается спортом как организатор и опирается на мнение тренеров, работающих с детьми. По их словам, в последние годы возникают ситуации, когда семилетние дети приходят на тренировки по баскетболу и «не умеют приседать».
«Речь не о том, что они физически не могут это сделать. Они просто этого не делали до семи лет. Они не умеют», — подчеркнул он, назвав ситуацию «катастрофической».
Говоря об инфраструктуре, Яунупс отметил, что со спортивными объектами при школах в целом ситуация более или менее нормальная — стадионы построены. Однако он видит две ключевые проблемы: нехватку качественных и мотивированных специалистов и отсутствие семейной традиции заниматься спортом.
«Я не верю и никогда не поверю, что привычка заниматься спортом может возникнуть только в школе», — заявил он. По его мнению, решающую роль играют родители.
«Главное — родители. Если родители не двигаются, если не двигаются бабушки и дедушки, то никакой школьной инфраструктуры будет недостаточно», — отметил Яунупс. Особенно сложная ситуация, по его словам, складывается вне Риги, где у людей часто просто нет возможностей заниматься спортом.