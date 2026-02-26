Никакого строительства и заброшек: старый город Кулдиги получит особый режим управления и защиты

Президент Эдгар Ринкевич провозгласил принятый Сеймом 12 февраля закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги. Для различных норм закона установлены разные сроки вступления в силу в период до начала 2029 года. Закон предусматривает особую систему управления и надзора за историческим центром Кулдиги, которая призвана способствовать сотрудничеству государства, самоуправления и общества в сфере охраны культурного наследия.