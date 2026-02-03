Туристов будут заманивать в Кулдигу с помощью креативной кулинарии. Чем накормят?

Одним из таких новых направлений станут продукты из рыбы. Кулдига с Вентским водопадом (Ventas rumba) и «летающей рыбой» — уникальное место в масштабе Латвии, поэтому в апреле городские и краевые заведения общественного питания будут приглашены включить в свои предложения особое рыбное блюдо — единственный, созданный именно для этого времени рецепт, который обычно отсутствует в повседневных меню. Цель — поощрять творческий подход в гастрономии и одновременно предложить посетителям соответствующий сезону и уникальный вкусовой опыт.