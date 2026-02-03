Туристов будут заманивать в Кулдигу с помощью креативной кулинарии. Чем накормят?
В 2026 году Центр развития туризма Кулдигского края реализует новый подход к гастрономическому предложению.
Центр развития туризма Кулдигского края планирует тематическую серию гастрономических событий, которая в разные сезоны будет рассказывать о Кулдигском крае через вкус, впечатления и местную идентичность, одновременно показывая предложения местных предпринимателей как в городе, так и по всему краю.
Одним из таких новых направлений станут продукты из рыбы. Кулдига с Вентским водопадом (Ventas rumba) и «летающей рыбой» — уникальное место в масштабе Латвии, поэтому в апреле городские и краевые заведения общественного питания будут приглашены включить в свои предложения особое рыбное блюдо — единственный, созданный именно для этого времени рецепт, который обычно отсутствует в повседневных меню. Цель — поощрять творческий подход в гастрономии и одновременно предложить посетителям соответствующий сезону и уникальный вкусовой опыт.
Рыба как символ гастрономии и культуры будет представлена и на весеннем празднике «Рыба летит в Кулдиге», который пройдет 25 апреля. Это событие задумано как открытие активного туристического сезона, объединяющее гастрономию, городскую среду и весеннее настроение, приглашая как жителей Кулдиги, так и гостей насладиться городом в новом сезоне.
А осенью, 19 сентября, в Кулдиге состоится новое урбанистическое гастрономическое событие «Кулдигская картошка». В этом контексте картофель становится символом простоты, креативности и местной идентичности — продуктом, способным адаптироваться ко времени, вкусам и ритму города. Символично, что именно в Кулдиге во времена герцога Якоба началась традиция выращивания картофеля в Латвии, что придает мероприятию и мощное историческое измерение. Событие задумано как современный формат Street Food в городской среде.
Событие дополнят открытые мастер‑классы шеф‑поваров, кулинарные шоу, городские активности, а также художественные и музыкальные перформансы, формируя динамичную, урбанистическую атмосферу и приглашая пережить город через вкус, движение и идеи. Одновременно «Кулдигская картошка» будет связана с особыми предложениями в заведениях общественного питания Кулдиги и края, закрепляя картофель как современный символ гастрономии и городской культуры.