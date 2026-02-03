Сбежал со свадьбы: в Кулдиге жениха пришлось возвращать полиции
В Кулдиге произошла история, больше похожая на сюжет драматической комедии, чем на обычную полицейскую сводку. Свадебный день для одной пары закончился бегством жениха и вмешательством муниципальной полиции.
Как сообщает газета Kurzemnieks со ссылкой на местных правоохранителей, 20 января сотрудники Кулдигской краевой думы обратились за помощью из-за странного посетителя. В официальной записи указано, что «в помещения самоуправления пришел мужчина, который лежит и уходить не собирается».
Полицейские быстро обратили внимание на контрастный образ гостя: «неадекватный посетитель находится в состоянии опьянения, но был одет элегантно». После доставки мужчины в отделение выяснились неожиданные подробности.
По данным полиции, «примерно 55-летний мужчина в этот день в Салдусе женился на даме более старшего возраста», после чего свадебное торжество продолжилось уже в Кулдиге, в ресторане Jēkaba sēta. Однако праздник пошел не по плану: жених внезапно покинул ресторан, «оставив невесту сидеть за столиком».
На этом история не закончилась. Правоохранители разыскали свидетелей брака и приняли решение довести дело до логического финала. «Мы разыскали свидетелей брака и отвезли господина обратно к молодой жене», — говорится в полицейской хронике. Чем завершился этот семейный конфликт и удалось ли супругам продолжить празднование, не сообщается.