Сбежал со свадьбы: в Кулдиге жениха пришлось возвращать полиции

По данным полиции, «примерно 55-летний мужчина в этот день в Салдусе женился на даме более старшего возраста», после чего свадебное торжество продолжилось уже в Кулдиге, в ресторане Jēkaba sēta. Однако праздник пошел не по плану: жених внезапно покинул ресторан, «оставив невесту сидеть за столиком».