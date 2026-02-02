"Северная Венеция" и место, куда хочется вернуться: британская журналистка восхитилась Кулдигой
В Латвии побывала британская путешественница и корреспондент Daily Mail, которая назвала Кулдигу "Северной Венецией" и высоко оценила атмосферу, природу и уникальное очарование одного из самых красивых городов Курземе.
В Латвии побывала британская путешественница и корреспондентка издания Daily Mail Эрин Дебора Вакс, которая посвятила отдельный материал городу Кулдига, назвав его «Северной Венецией» и одним из самых необычных направлений для спокойного отдыха в Европе.
В своем репортаже журналистка отмечает, что статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО выглядит особенно впечатляюще для города с населением около 10 тысяч человек. По ее словам, уже первая прогулка по историческому центру дает понять, почему Кулдига удостоилась такого признания.
Путешественница описывает узкие мощеные улочки, одноэтажные дома с характерными дымоходами и красной черепицей, а также спокойную, почти камерную атмосферу, которую она сравнивает с открыткой. Особое внимание она уделяет каналам и ручьям, проходящим прямо рядом с историческими зданиями.
Хотя сначала сравнение с Венецией показалось ей натянутым, по мере прогулки мнение изменилось. По словам журналистки, именно вода, текущая вдоль домов, и создает ощущение северной версии знаменитого итальянского города, особенно выразительное зимой, когда Кулдига укрыта снегом.
Отдельно в статье упоминается водопад Вента, который считается самым широким в Европе. Зимой он производит особенно сильное впечатление, а летом, как отмечает автор, становится популярным местом отдыха, где на некоторых участках даже можно купаться.
Эрин Дебора Вакс также рассказывает о латвийских традициях, в том числе о праздновании Лиго и необычном обычае бега обнаженными по мосту через Венту, которому в Кулдиге даже посвящена скульптура.
Не осталась без внимания и гастрономия. Журналистка отмечает, что для такого небольшого города в Кулдиге удивительно насыщенная ресторанная жизнь, а цены в заведениях остаются доступными.
Свой рассказ путешественница завершает признанием, что увидела город зимой и уверена: летом Кулдига откроется совсем с другой стороны. По ее словам, это место, куда хочется вернуться.