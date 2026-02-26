Школьный предмет "Государственная оборона" доставят на дом: Сейм принял поправки к закону
Чтобы обеспечить всем молодым людям равные возможности для обучения государственной обороне, со следующего учебного года она станет обязательной также в программах среднего образования дистанционной и заочной формы обучения. Это предусматривают инициированные депутатами поправки, которые Сейм в четверг, 26 февраля, поддержал в окончательном чтении.
Государственную оборонную подготовку реализует Центр Яунсардзе. В средних школах в очной форме она является обязательной с 2024/2025 учебного года, чтобы обеспечить молодежи базовые навыки действий в кризисных ситуациях и способствовать формированию гражданского сознания.
Изменения обеспечат равный доступ к государственной оборонной подготовке для всех молодых людей независимо от формы получения образования. На этапе средней школы оборонная подготовка имеет особое значение, поскольку дает знания о системе государственной безопасности, развивает способность действовать в кризисных ситуациях и укрепляет психологическую устойчивость молодежи, подчеркивают авторы поправок.
Поправки расширяют доступность обучения для нескольких тысяч учащихся, которые обучаются дистанционно или заочно. По состоянию на 1 сентября 2025 года обучение в 10 классе дистанционно начали 2302 ученика, а в 11 классе обучались 2849 учеников. В программах заочной формы обучения в начале текущего учебного года в 10 классе обучались 262 учащихся, а в 11 классе — 265.