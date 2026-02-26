Школьный предмет "Государственная оборона" доставят на дом: Сейм принял поправки к закону

Поправки расширяют доступность обучения для нескольких тысяч учащихся, которые обучаются дистанционно или заочно. По состоянию на 1 сентября 2025 года обучение в 10 классе дистанционно начали 2302 ученика, а в 11 классе обучались 2849 учеников. В программах заочной формы обучения в начале текущего учебного года в 10 классе обучались 262 учащихся, а в 11 классе — 265.