В Риге закроют и реорганизуют несколько школ и детских садов: какие учреждения это затронет

Он пояснил, что демографическая ситуация и ее тенденции - это реальность, которую необходимо учитывать. За последние семь лет количество декларированных детей в Риге сократилось почти на 40%. В Риге есть районы, где спрос на детские сады остается высоким, но есть и такие, где детские сады пустуют.