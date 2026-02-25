В Риге закроют и реорганизуют несколько школ и детских садов: какие учреждения это затронет
Рижская дума в среду утвердила меры по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений в 2026 году, которые предусматривают закрытие и реорганизацию нескольких школ и детских садов.
Как заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, решение было тщательно проанализировано, чтобы обеспечить хорошее и конкурентоспособное образование для детей и молодежи Риги в долгосрочной перспективе, включая изучение латышского языка на высоком уровне на всех этапах обучения.
Он пояснил, что демографическая ситуация и ее тенденции - это реальность, которую необходимо учитывать. За последние семь лет количество декларированных детей в Риге сократилось почти на 40%. В Риге есть районы, где спрос на детские сады остается высоким, но есть и такие, где детские сады пустуют.
Сэкономленные в результате реорганизации средства останутся в системе образования и будут направлены на модернизацию учебной среды, приведение в порядок зданий и территорий, повышение безопасности и предоставление качественных услуг во всех микрорайонах, сказала руководитель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.
Городская дума утвердила присоединение Рижской основной школы № 74 к Рижской средней школой № 64. Часть школьных зданий расположена в одном квартале и будет превращена в единую территорию, где будет создана спортивная инфраструктура и открытая площадка. После слияния Рижская средняя школа № 64 будет работать в трех зданиях.
Рижская христианская основная школа № 1 будет присоединена к Рижской средней школе № 6, и после слияния Рижская средняя школа № 6 будет работать в трех зданиях.
Рижская Ринужская средняя школа и Рижская 31-я средняя школа будут объединены, и на улице Скую, 11, будет создано новое общеобразовательное учреждение - Рижская Вецмилгравская средняя школа.
В 2027 году Рижский лицей Броце будет объединен с Рижской Саркандаугавской основной школой, Рижская основная школа Гайльэзера будет объединена с Рижской Межциемской основной школой, а Рижская средняя школа имени Райниса будет объединена с Рижской начальной школой Valodiņa.
В 2027 году также планируется оценить возможности улучшения работы общеобразовательных учреждений в микрорайонах Болдерая, Даугавгрива и Кенгарагс.
В Риге 148 муниципальных дошкольных образовательных учреждений вместо 181, то есть уже сложилась ситуация, когда одно образовательное учреждение работает в нескольких зданиях, поясняет городская дума. В Риге дошкольные учреждения посещают 20 512 детей, и в дошкольных образовательных учреждениях 2 328 свободных мест.
Меры по улучшению сети дошкольных учреждений коснутся в основном тех районов, где много вакансий и, как следствие, выросли расходы на содержание.
В микрорайонах Риги несколько менее востребованных дошкольных учреждений будут объединяться с сохранением мест и введением единого управления. В результате изменений освободятся десять зданий.