Лыжная трасса в парке Узварас (2026)
ФОТО: в Риге открыта бесплатная лыжная трасса, за прокат инвентаря придется заплатить
В Риге для любителей зимнего спорта подготовили лыжную трассу, которой можно пользоваться бесплатно со своим инвентарем. В парке Узварас работает прокат с 10.00 до 21.00, а при подходящей погоде в выходные начнут готовить трассу и на Дрейлинькалнсе в Пурвциемсе.
Все любители зимнего спорта могут бесплатно пользоваться подготовленной лыжной трассой со своим инвентарем. В парке Узварас также доступен прокат инвентаря, который будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00.
Стоимость проката для взрослых — 5 евро в час, для пенсионеров и детей — 4 евро в час за комплект для беговых лыж (лыжи, палки, ботинки).
Если погодные условия будут подходящими, в выходные начнут также обустраивать лыжную трассу на Дрейлинькалнсе в Пурвциемсе, на улице Лиелвардес, 141.
Дополнительная информация о возможностях катания на лыжах в Риге — по телефону +371 29511244 и на сайте www.rigaslepo.lv.