Министр умного управления хочет знать - что не так с концертным залом Gors

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Резекненской думы разъяснений по поводу управления концертным залом Gors. Министр хочет, чтобы результаты полученной самоуправлением 23 октября 2025 года ревизии работы концертного зала, а также оценки и предложения по работе зала и ее улучшению, подготовленные рабочей группой, были представлены в министерство немедленно - сегодня.