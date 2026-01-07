Министр умного управления хочет знать - что не так с концертным залом Gors
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал от Резекненской думы немедленных разъяснений по управлению концертным залом Gors, включая результаты ревизии и оценку эффективности работы.
Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал у Резекненской думы разъяснений по поводу управления концертным залом Gors. Министр хочет, чтобы результаты полученной самоуправлением 23 октября 2025 года ревизии работы концертного зала, а также оценки и предложения по работе зала и ее улучшению, подготовленные рабочей группой, были представлены в министерство немедленно - сегодня.
До 20 января Резекненская городская дума должна предоставить разъяснения по управлению Gors, в том числе обеспечило ли самоуправление подготовку качественных и полных отчетов о достижении финансовых и нефинансовых целей, установленных в среднесрочной операционной стратегии, как самоуправление оценило эти документы, предоставило ли обратную связь и т.д.
Министр культуры Агнесе Лаце в утреннем интервью Латвийскому телевидению сообщила, что Министерство культуры также запросило у самоуправления различную информацию, которая была получена в большом объеме вчера вечером.
Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она передачу государству управления концертным залом, министр повторила свою ранее высказанную позицию, что государство уже вложило средства как в строительство, так и в содержание Gors, поэтому обвинения Резекненского самоуправления в недостаточном участии государства необоснованны.