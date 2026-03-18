"Это вообще платье?" Гвинет Пэлтроу стала интернет-сенсацией после инцидента с нарядом на "Оскаре"
Возвращение голливудской актрисы на церемонию Оскар после одиннадцатилетнего перерыва стало одним из самых обсуждаемых моментов 2026 года. Момент с платьем разделил интернет на два лагеря: что это было — случайность или продуманный пиар?
В социальной сети X большую популярность получил видеоролик, где 53-летняя актриса спускается по лестнице, а высокий разрез платья на мгновение открывает гораздо больше, чем ожидали зрители. Видео быстро распространилось, набрав четыре миллиона просмотров, вызвав споры — был ли это случайный конфуз или намеренный ход.
«Она специально приоткрыла платье оператору и списала это на “случайность”», — написал один пользователь. Другие защищали актрису: «Зачем вообще публиковать такие вещи? Мы все бывали в подобных ситуациях. Пожалуйста, будьте уважительны. Она выглядит прекрасно, платье — не ее вина».
Пэлтроу появилась на церемонии в шелковом платье цвета слоновой кости без бретелек. Сообщается, что наряд создан модным домом Giorgio Armani Privé.
С фронта платье выглядело довольно традиционно, с классическим голливудским силуэтом. Однако с боков оно имело смелую конструкцию — глубокие вырезы по всей длине.
С этим итальянским брендом актрису связывает давнее сотрудничество, начавшееся еще в конце 1990-х годов. Линия Armani Privé специализируется на скульптурных вечерних нарядах, эффектно выглядящих при ярком освещении и вспышках камер, что делает ее популярным выбором для «Оскара».
Обсуждения усилились после появления новых видео с красной дорожки театра Dolby, где Пэлтроу спускается по лестнице, придерживая края разреза. «Она потеряла нижнее белье?» — иронизировал один пользователь. «Это вообще платье?» — недоумевал другой.
Сеть заполнили комментарии: «Без нижнего белья и с таким разрезом — чего она ожидала? Или это было специально?», «Это не похоже на случайность, особенно в 2026 году», «Кто приходит на вечеринку, завернувшись в занавеску для душа?», «Она выглядит потрясающе… Просто забыла, насколько высокий разрез, когда начала идти», «Как это платье вообще держится?»