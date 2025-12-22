Экология на бумаге: почему обязательная сортировка отходов в Риге не всегда работает зимой
В Латвии на уровне законов и муниципальных правил жителей активно обязывают сортировать отходы, в том числе биологические. Это подается как важный шаг к экологичному образу жизни и выполнению общеевропейских требований. Однако на практике реализация этих решений нередко буксует по причинам, не зависящим от самих людей.
Очередной пример вскрылся в Риге зимой. Жители столкнулись с тем, что контейнеры для биологических отходов попросту исчезают с придомовых территорий. Как поясняют управляющие домами, в холодное время года содержимое контейнеров замерзает, мусоровозы не могут их опустошить, и в итоге контейнеры либо не вывозятся, либо временно убираются вовсе.
Формально жители обязаны сортировать биоотходы, но фактически лишаются такой возможности. В результате люди оказываются в ситуации, когда требования есть, а условий для их выполнения — нет.
В ответ на сообщение об одном таком конкретном случае в соцсетях представители думы заявляют, что управляющие компании не имеют права убирать контейнеры. Вот что написала одна рижанка: «Спрашиваю у управляющего домом, куда пропал контейнер для биоотходов. Ответ: мусоровозы зимой вывозят их редко, содержимое замерзает, не высыпается, контейнер оставляют как есть и уезжают. Поэтому на зиму его не будет. Что на это скажет Рижская дума?»
Сообщение прокомментировал и муниципалитет: «Здравствуйте! Управляющий домом не имеет права убирать контейнер. Чтобы отходы не примерзали к контейнеру в сильные морозы, рекомендуется выбрасывать их в бумажных или биокомпостируемых пакетах. Операторы по вывозу отходов также предлагают застилать контейнер большим биокомпостируемым мешком. Если не удается добиться, чтобы управляющий дома вернул контейнер на место, просим отправить сообщение на электронную почту atkritumi@riga.lv, указав адрес и описав ситуацию».
«То есть, чтобы выбросить огуречные и картофельные очистки, нужно покупать специальные бумажные пакеты, изготовленные для этой цели на каком-то заводе? Действительно ли в итоге всё становится зелёным?» - прокомментировал ответ один из пользователей.
Labdien! Mājas apsaimniekotājs nedrīkst novākt konteineru. Lai atkritumi stipra sala laikā neiesaltu konteinerā, ieteicams tos izmest papīra vai biokompostējamos maisiņos. Atkritumu apsaimniekotāji piedāvā arī ieklāt konteinerā lielo biokompostējamo maisu. Ja neizdodas panākt,…— Rīga (@RigasDome) December 19, 2025
Сама ситуация наглядно демонстрирует разрыв между нормативными требованиями и реальным исполнением решений, которое требует не только желания людей, но и усилий муниципальных служб и обслуживающих компаний.