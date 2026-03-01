В Риге орудуют цветочные воры.
В Латвии
Сегодня 00:20
В Риге орудуют воры-"романтики" - повторно ограблен цветочный автомат
Во второй раз за две недели в Риге, на улице Тербатас, был ограблен автомат по продаже цветов, сообщает предприятие Floway. Кража произошла в субботу около 5.00 утра, когда из автомата были похищены два букета.
Компания призывает жителей приобретать цветы честно, а не портить чужое имущество, подчеркивая, что это было бы и проще, и выгоднее. В то же время Floway указывает, что в распоряжении предприятия имеются видеозаписи с лицами, совершившими кражу, и при необходимости они могут быть опубликованы.
Также компания добавляет: если какая-либо дама в субботнее утро получила указанные букеты, следует учитывать, что они являются крадеными.