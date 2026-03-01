В Риге орудуют воры-"романтики" - повторно ограблен цветочный автомат

Компания призывает жителей приобретать цветы честно, а не портить чужое имущество, подчеркивая, что это было бы и проще, и выгоднее. В то же время Floway указывает, что в распоряжении предприятия имеются видеозаписи с лицами, совершившими кражу, и при необходимости они могут быть опубликованы.