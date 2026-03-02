Помощники воспитателей работают как педагоги, но остаются техническим персоналом, что отражается на их зарплате
В детских садах помощники воспитателей фактически выполняют часть педагогической работы, оставаясь с детьми без учителя и получая при этом минимальную зарплату. Профсоюз требует изменить систему и обеспечить им обучение, защиту и достойные условия.
В дошкольных учреждениях работают около 3,5 тыс помощников воспитателей. В отличие от помощников педагогов, которые работают в школах, а также в подготовительных группах для детей пяти–шести лет, и считаются педагогическими работниками, помощники воспитателей, с точки зрения нормативных актов, относятся к техническому персоналу, сообщает LSM+.
Латвийский профсоюз работников образования и науки Латвии LIZDA опросил почти тысячу помощников воспитателей и выяснил, что около 80% нянь, наряду с другими обязанностями, оказывают детям индивидуальную помощь в обучении, а почти 70% объясняют задания. Чаще всего помощник заменяет воспитателя, который находится на собрании, обучении или болеет.
«Помощники воспитателей нередко выполняют эту педагогическую работу в одиночку, без педагога. С одной стороны, можно сказать, что классификатор профессий предусматривает для них выполнение такой педагогической работы. Однако существуют и нормативные акты, которые запрещают помощнику воспитателя быть одному», — заявила на заседании подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческому капиталу председатель профсоюза Инга Ванага.
Замдиректора департамента общего образования Минобразования и науки (IZM) Инга Упатниеце признала, что в детских садах этот вопрос решается неправильно. По ее мнению, если нет педагога, должен быть то, кто его заменяет, а не так, чтобы вся ответственность ложилась на его помощника. По мнению министерства, проблему необходимо решать, но без спешки, чтобы найти наилучшие решения.
Глава профсоюза Инга Ванага, однако, отметила, что самоуправления не хотят решать этот вопрос. Именно поэтому профсоюз обратился в Сейм, а также в Государственную трудовую инспекцию с просьбой хотя бы выборочно проверить дошкольные учреждения, чтобы выяснить, где это происходит, и попытаться устранить подобные нарушения.
Помощник также должен уметь оказывать первую медицинскую помощь, что является очень ответственной обязанностью. Несмотря на большую ответственность, на практике значительная часть помощников воспитателей получает лишь минимальную зарплату, допустимую классификатором профессий. Опрос показал, что 80% помощников «на руки» получают до 700 евро.
На заседании подкомиссии профсоюз призвал депутатов оказать политическое давление на Минобразования и самоуправления, чтобы у помощников воспитателей появилась возможность для получения образования. В министерстве согласны, что можно создать программу обучения, основанную на рабочем месте, при которой помощники одновременно работали бы и осваивали необходимые для работы навыки.