Помощники воспитателей работают как педагоги, но остаются техническим персоналом, что отражается на их зарплате

Замдиректора департамента общего образования Минобразования и науки (IZM) Инга Упатниеце признала, что в детских садах этот вопрос решается неправильно. По ее мнению, если нет педагога, должен быть то, кто его заменяет, а не так, чтобы вся ответственность ложилась на его помощника. По мнению министерства, проблему необходимо решать, но без спешки, чтобы найти наилучшие решения.