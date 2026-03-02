Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
Телец
Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.
Близнецы
Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и, желательно, нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
Рак
Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.
Лев
Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.
Дева
Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.
Весы
Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.
Скорпион
Сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства - растрепаны, настроение - переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
Стрелец
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.
Козерог
Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.
Водолей
Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.
Рыбы
Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.