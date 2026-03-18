Израиль признал повреждения в аэропорту Бен-Гурион после ракетного удара Ирана
Армия Израиля в среду сообщила, что после иранского ракетного удара по международному аэропорту Бен-Гурион в него попали обломки, однако не уточнила, когда именно это произошло.
Сегодня армия сняла запрет для СМИ на сообщения об этом инциденте. Израильские СМИ сообщили, что были повреждены частные самолеты, находившиеся в аэропорту. Израильский новостной сайт Ynet опубликовал фотографию, на которой виден салон небольшого частного самолета — обгоревший и поврежденный.
С 28 февраля, когда США и Израиль начали удары по Ирану, это первый случай, когда израильская армия сообщила о повреждениях в аэропорту Бен-Гурион, который является главным международным аэропортом страны.
5 марта Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что целью удара были аэропорт Бен-Гурион и база ВВС Израиля в этом районе.
С начала войны вблизи аэропорта уже несколько раз падали обломки ракет или ракет-перехватчиков.
Национальная авиакомпания Израиля El Al сегодня сообщила, что с 22 по 28 марта приостанавливает рейсы туда и обратно почти по 30 направлениям, включая Барселону, Берлин и Будапешт.
В первый день войны Израиль закрыл свое воздушное пространство, однако позднее El Al и другие израильские авиакомпании возобновили полеты при соблюдении строгих мер безопасности.
Министерство транспорта Израиля в понедельник сообщило, что хочет увеличить число пассажиров, которым разрешено вылетать из аэропорта Бен-Гурион, в зависимости от требований безопасности.