Названы месяцы рождения, представители которых чаще воспитывают любящих и чутких людей

Люди, родившиеся в марте, полны любви, которой готовы делиться. У них чувствительная натура и развитое сострадание — они тонко чувствуют атмосферу и понимают, что на самом деле испытывают другие. Их дети часто вырастают нравственными, справедливыми и осознающими, как их поступки влияют на окружающих. В их домах развивают эмоциональный интеллект. Будь то мечтательные Рыбы или страстные Овны, рожденные в марте стремятся научить детей тому, что уязвимость — это сила, а не слабость. И даже если они не становятся родителями, их заботливость и умение создавать чувство безопасности заметны всем вокруг.