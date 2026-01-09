После поездок в тропики у семерых латвийцев выявлена лихорадка денге
В Латвии увеличилось число случаев лихорадки денге, связанных с поездками на Мальдивские острова: в конце 2025 года и в начале этого года зарегистрировано семь случаев этого заболевания, свидетельствует информация, опубликованная Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Лихорадка денге — это вирусное инфекционное заболевание, которое передается комарами рода Aedes. Комары заражаются вирусом, когда кусают инфицированного человека, а затем передают его другим людям при последующих укусах. Лихорадка денге не передается от человека к человеку напрямую, а только через укусы комаров.
Двое заболевших отправлялись в совместное путешествие в конце ноября, остальные пятеро — в отдельные поездки в декабре.
Все пациенты проходили лечение в стационаре, отмечает SPKC.
Помимо случаев лихорадки денге, связанных с посещением Мальдивских островов, в 2025 году в Латвии были зарегистрированы еще восемь случаев этой инфекции, связанных с поездками в другие страны: Таиланд, Индонезию, Египет, Италию, Эквадор и Иорданию.
Заболевание распространено в тропических и субтропических регионах, однако все чаще выявляется и на юге Европы. Местная передача инфекции зафиксирована во Франции, Италии и на Мадейре.
Инфекция обычно развивается в течение 3–14 дней после укуса инфицированного комара. Начальные симптомы часто напоминают грипп — очень высокая температура тела, которая может подниматься до 40 градусов, головная боль, боли в мышцах и суставах, сыпь, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Симптомы заболевания обычно длятся от двух до семи дней, указывает SPKC.
Примерно в 5% случаев может развиться опасная для жизни тяжелая форма заболевания — геморрагическая лихорадка денге. Для нее характерны кровотечения, например из носа, под кожей, кровавый понос, а также органная недостаточность.
Тяжелая форма заболевания также отличается высокой смертностью.
SPKC поясняет, что для лихорадки денге не существует специфического лечения. Ранняя диагностика имеет решающее значение для обеспечения пациентам надлежащей поддерживающей терапии. Существует четыре типа вируса, вызывающего лихорадку денге, и иммунитет к одному типу не обеспечивает защиту от остальных.
По возвращении из поездки SPKC рекомендует следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если в течение 14 дней после возвращения развиваются лихорадка, сильная головная боль, боль в глазах, боли в мышцах и суставах, сыпь или тошнота.
Поскольку комары распространяют и многие другие инфекционные заболевания, включая малярию, желтую лихорадку, лихорадку Западного Нила, лихорадку чикунгунья и вирусную инфекцию Зика, соблюдение мер профилактики укусов комаров при посещении тропических и субтропических регионов особенно важно, подчеркивают специалисты.
SPKC также призывает туристические агентства своевременно и исчерпывающе информировать клиентов о рисках для здоровья и мерах профилактики во время путешествий.
Туристов, посещающих тропические и субтропические районы, SPKC призывает тщательно соблюдать индивидуальные меры защиты от укусов комаров. При использовании репеллентов необходимо строго следовать указаниям производителя по способу применения, дозировке и частоте использования. SPKC обращает внимание, что концентрация активного вещества в средстве должна быть не ниже 10%, чтобы его действие продолжалось более одного–двух часов.
Перед применением средства беременным женщинам и детям до 12 лет рекомендуется проконсультироваться с врачом. Для новорожденных использование репеллентов не рекомендуется — вместо этого следует применять москитные сетки и защитную одежду, отмечает SPKC.
Защиту также может обеспечить использование москитных сеток и сон в помещениях с сетками на окнах или дверях либо в кондиционируемых помещениях.
В палатках рекомендуется использовать противокомариные спирали или другие ароматические средства отпугивания комаров, которые препятствуют их залету и пребыванию. В целях защиты рекомендуется носить одежду, закрывающую большую часть тела, — одежду с длинными рукавами и длинные брюки, желательно из более плотной ткани. Одновременно SPKC советует избегать пребывания на открытом воздухе на рассвете и в сумерках вечером, когда количество комаров является наибольшим.