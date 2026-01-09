После поездок в тропики у семерых латвийцев выявлена лихорадка денге

Инфекция обычно развивается в течение 3–14 дней после укуса инфицированного комара. Начальные симптомы часто напоминают грипп — очень высокая температура тела, которая может подниматься до 40 градусов, головная боль, боли в мышцах и суставах, сыпь, тошнота, рвота и увеличение лимфатических узлов. Симптомы заболевания обычно длятся от двух до семи дней, указывает SPKC.