Первый выход в свет в 2026 году оказался особенно личным: что сказала принцесса Кэтрин во время встречи с волонтером

Во время визита Кейт, принцесса Уэльская, поделилась личным и эмоциональным признанием, которое отозвалось в контексте ее недавнего пути, связанного со здоровьем. Разговаривая с волонтером, который поддерживает пациентов на химиотерапии, она с пониманием отреагировала на слова о том, что люди часто проводят долгие часы на лечении. «Я знаю», — тихо сказала она, а затем, вовлекая Уильяма в этот момент, добавила: «Мы знаем», мягко коснувшись его руки. Это редкое и трогательное признание отсылало к ее диагнозу рака и лечению в 2024 году — о своей истории она открыто рассказывала с тех пор, как объявила об этом в марте того года.