Первый выход в свет в 2026 году оказался особенно личным: что сказала принцесса Кэтрин во время встречи с волонтером
8 января 2026 года Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместный визит в больницу Чаринг-Кросс на западе Лондона. Это стало одним из их первых публичных выходов в новом году. Супруги активно общались с персоналом и подчеркнули важность работы сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) и волонтеров в сложный зимний период, когда нагрузка на систему здравоохранения обычно резко возрастает.
Во время визита Кейт, принцесса Уэльская, поделилась личным и эмоциональным признанием, которое отозвалось в контексте ее недавнего пути, связанного со здоровьем. Разговаривая с волонтером, который поддерживает пациентов на химиотерапии, она с пониманием отреагировала на слова о том, что люди часто проводят долгие часы на лечении. «Я знаю», — тихо сказала она, а затем, вовлекая Уильяма в этот момент, добавила: «Мы знаем», мягко коснувшись его руки. Это редкое и трогательное признание отсылало к ее диагнозу рака и лечению в 2024 году — о своей истории она открыто рассказывала с тех пор, как объявила об этом в марте того года.
Принц Уильям также откровенно говорил об их личном опыте, связанном с больницами. «У нас у обоих разный опыт взаимодействия с больницами: у меня — через работу со службой санитарной авиации, у Кэтрин — через ее недавний путь, связанный со здоровьем», — сказал он во время круглого стола с руководителями благотворительных организаций NHS, попечителями, представителями органов политики и филантропами. Он подчеркнул, насколько важно отмечать преданность команд NHS, сотрудников и волонтеров, назвав связь между пациентом и тем, кто о нем заботится, «очень теплой» и жизненно важной для всей системы здравоохранения.
Королевская пара, которая является совместными патронами NHS Charities Together, неожиданно заглянула к медицинским работникам во время чайного перерыва и встретилась с волонтерами, помогающими снижать нагрузку на персонал NHS и улучшать уход за пациентами. Их визит подчеркнул, с какими трудностями сталкивается NHS в сезон зимних вирусов, а также показал, насколько важны благотворительность и поддержка сообщества для устойчивости медицинских услуг.
На протяжении визита Кейт и Уильям сохраняли свой современный подход к королевским обязанностям, представляясь просто по именам, без формальных титулов. Когда принцесса Кэтрин представила Уильяма пациенту, она сказала прямо: «Это Уильям», не используя никаких королевских обращений. Уильям, формально известный как принц Уэльский, герцог Корнуоллский и герцог Ротсейский, ответил тепло и с юмором, пошутив: «Мы пришли прервать вашу тренировку», чем вызвал улыбку у пациента.
Открытость Кейт в вопросах здоровья стала заметной частью ее публичной роли с 2024 года. После объявления о диагнозе и прохождения химиотерапии она завершила лечение в сентябре 2024 года. В январе 2025-го она с «облегчением» сообщила, что у нее ремиссия, после лечения в лондонском центре The Royal Marsden Hospital в Челси. С тех пор она постепенно возвращалась к более насыщенному графику, а этот визит в больницу стал символичным этапом ее восстановления и служения обществу.