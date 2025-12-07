ФОТО: королевское семейство в сборе - Кэтрин, Уильям и дети на рождественском концерте

В проникновенном письме, доступном всем гостям, Кэтрин поблагодарила присутствовавших «столпов общины», отметив ту необыкновенную разницу, которую они вносят в жизнь других людей своими тихими актами доброты и служения. Она размышляла о ценностях рождественского периода, напоминая, насколько тесно переплетены наши жизни, и призывая всех помнить о силе протянутой руки, особенно в те времена, когда мир кажется разобщенным или нестабильным. «Эта служба дает нам момент общего единения — возможность отпраздновать дух общины и служения и почтить видимые и невидимые связи, которые нас всех объединяют, — написала она. — Ваше время, внимание и сострадание, которыми вы делитесь тихо, незаметно и без ожидания благодарности или признания, оказывают по-настоящему необыкновенное влияние на жизни других людей».