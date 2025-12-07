Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми на рождественской службе (2025)
Принцесса Кэтрин на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве показала не официальный, а очень человеческий, теплый образ.
ФОТО: королевское семейство в сборе - Кэтрин, Уильям и дети на рождественском концерте
Принцесса Кэтрин на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве показала не официальный, а очень человеческий, теплый образ: она разговаривала с детьми, обнимала пережившего Холокост гостя, поддерживала сыновей и дочь. Королевские дети — Джордж, Шарлотта и Луи — трогательно дополнили этот образ семьи, которая говорит о Рождестве не словами, а маленькими знаками внимания.
Принцесса Кэтрин показала свою внимательную и теплую сторону, проведя время в беседе с детьми перед ежегодным рождественским концертом рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. Принцесса Уэльская не спешила и пообщалась с несколькими детьми, сидевшими в первых рядах, с энтузиазмом разговаривая с ними, а также приветствовала других зрителей лучезарной улыбкой.
Праздничное мероприятие, которое проходит уже в пятый раз, прошло под эгидой службы Together at Christmas («Вместе на Рождество»), собрав 1600 гостей, чтобы отметить силу общины, доброты и любви во всех ее проявлениях.
Среди присутствующих Кэтрин тепло поприветствовала пережившего Холокост Стивена Фрэнка, которого она фотографировала в 2020 году к 75-й годовщине окончания Холокоста. Она сердечно обняла его и пообщалась с его семьей, которая выразила свою честь быть приглашенной на мероприятие. В общей сложности принцесса провела около 20 минут, встречаясь с людьми, включая артистов, волонтеров и активных представителей общин.
Кэтрин также была замечена за беседой с актером Юджином Леви, известным по сериалу «Шиттс Крик» и недавно пригласившим принца Уильяма в свое тревел-шоу The Reluctant Traveler.
Главными звездами вечера, несомненно, стали королевские дети — 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 7-летний принц Луи, растрогавшие публику своей поддержкой матери. Джордж и Луи были одеты в классические темно-синие костюмы, а Шарлотта очаровала гостей в праздничном синем атласном платье с белым воротничком и темными колготками, идеально гармонируя с изумрудным нарядом матери. Трое детей были замечены за тем, как они вписывают свои имена на длинной красной бумажной гирлянде, развешенной на «Дереве связей» (Connection Tree) у Вестминстерского аббатства — символической инсталляции, олицетворяющей силу единства и важность человеческих связей в праздничный сезон.
На службе присутствовала и семья принцессы Уэльской — ее родители Майкл и Кэрол Миддлтон, а также брат Джеймс, которые присоединились к королевской семье в праздновании Рождества.
В проникновенном письме, доступном всем гостям, Кэтрин поблагодарила присутствовавших «столпов общины», отметив ту необыкновенную разницу, которую они вносят в жизнь других людей своими тихими актами доброты и служения. Она размышляла о ценностях рождественского периода, напоминая, насколько тесно переплетены наши жизни, и призывая всех помнить о силе протянутой руки, особенно в те времена, когда мир кажется разобщенным или нестабильным. «Эта служба дает нам момент общего единения — возможность отпраздновать дух общины и служения и почтить видимые и невидимые связи, которые нас всех объединяют, — написала она. — Ваше время, внимание и сострадание, которыми вы делитесь тихо, незаметно и без ожидания благодарности или признания, оказывают по-настоящему необыкновенное влияние на жизни других людей».