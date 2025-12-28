Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 13:41
"Почта России" прекратила наземную доставку посылок и писем в Латвию
«Почта России» приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию.
Соответствующее решение принято зарубежным партнером. Точные сроки возобновления наземной доставки пока неизвестны. При этом авиадоставка в указанные страны продолжается, добавили в компании. «Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся», — заверили в компании.
При этом «Почта России» возобновила прием международных отправлений в три страны Африки. Среди них — Республика Конго, Чад и Сомали.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в России будут блокировать телефонные звонки из Латвии и ряда других стран.