Обещают снижение цен, но не всем: как изменится стоимость лекарств в 2026 году
С середины следующего, 2026 года в Латвии отменят плату фармацевту за дешевые рецептурные лекарства, однако уже сейчас реформа вызвала споры из-за роста цен на самые доступные препараты.
Плату в размере 75 центов за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро в Латвии отменят только с середины следующего года. Об этом напомнила исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи Кристине Ючковича.
В ассоциации опасаются, что часть жителей ожидает отмены платы уже с 1 января, хотя Министерство здравоохранения обещало реализовать изменения лишь в середине 2026 года.
Согласно планам ведомства, государство будет полностью оплачивать услугу фармацевта для всех рецептурных лекарств дешевле 10 евро. Люди с инвалидностью первой группы будут освобождены от этой платы полностью.
Ранее, с 1 января текущего года, в стране была введена новая модель формирования цен на лекарства. В рамках реформы пациенты обязаны платить 75 центов за фармацевтическую услугу.
По данным министерства, в первые три месяца года расходы 75% жителей на лекарства сократились в среднем на 13 евро. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что наиболее заметно подешевели препараты дороже 30 евро — их стоимость снизилась на 30–50%, а в отдельных случаях — до 55%.
В то же время около 10% жителей Латвии принимают лекарства стоимостью до пяти евро. Для этой категории пациентов цены, напротив, выросли примерно на 1,10 евро.
Министр признал реформу в целом успешной, подчеркнув, что ее цель — сделать так, чтобы как можно больше жителей почувствовали реальное снижение цен на медикаменты.