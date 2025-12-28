Обещают снижение цен, но не всем: как изменится стоимость лекарств в 2026 году

По данным министерства, в первые три месяца года расходы 75% жителей на лекарства сократились в среднем на 13 евро. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что наиболее заметно подешевели препараты дороже 30 евро — их стоимость снизилась на 30–50%, а в отдельных случаях — до 55%.