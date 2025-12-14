Принцесса Кэтрин тайно приехала в "сад памяти" в Лондоне и оставила записку - в ней всего одна строка
Принцесса Кэтрин совершила неанонсированный визит в лондонский Ever After Garden — художественную инсталляцию, созданную для сбора средств и повышения осведомленности о проблемах онкопациентов и их семей. Во время визита вечером в субботу, 13 декабря 2025 года, Кейт оставила трогательную рукописную записку в память о тех, кто потерял жизнь из-за рака, подчеркнув свою глубокую личную связь с этой темой.
Ever After Garden — сезонное открытое пространство, работающее с 13 ноября по 16 декабря, — организовано благотворительным фондом Royal Marsden Cancer Charity и включает более 30 000 светящихся белых роз. Каждую розу доноры могут посвятить близкому человеку, которого коснулся рак, как символ памяти, надежды и общей любви. Только в этом году сад собрал 400 000 фунтов стерлингов, а общая сумма с момента запуска в 2019 году превысила 1,6 млн фунтов. Инсталляцию поддерживают около 400 волонтеров, которые помогают ухаживать за садом на протяжении всего сезона.
Рукописная записка Кейт, аккуратно оставленная на траве рядом с розами, гласила: «В любящей памяти обо всех, кто потерял жизнь из-за рака — C».
Это простое, но сильное послание сопровождалось личным видеомонтажом, опубликованным в официальном Instagram-аккаунте принца и принцессы Уэльских. В подписи к посту Кейт выразила благодарность: «Спасибо всем, кто внес вклад в Ever After Garden, который собирает жизненно важные средства для Royal Marsden Cancer Charity. Каждый цветок, каждый огонек — это память, соединенная воедино, свет общей любви, памяти и надежды».
Во время визита Кейт также посвятила саду свою собственную розу и пообщалась с волонтерами, которые помогают поддерживать его работу, подчеркнув свое постоянное участие в инициативе. Сад создан в партнерстве с дизайнером Аней Хиндмарч и писательницей Камиллой Мортон совместно с Royal Marsden Cancer Charity, поддерживающей Royal Marsden NHS Foundation Trust — один из ведущих онкологических госпиталей и исследовательских центров в Челси (Лондон).
Кейт и ее супруг, принц Уильям, ранее в этом году стали совместными патронами Royal Marsden NHS Foundation Trust — ролью, имеющей для пары особое значение. Кейт проходила лечение в госпитале Royal Marsden после собственного онкологического диагноза, о котором она публично сообщила в марте 2024 года. После нескольких месяцев профилактической химиотерапии и ограниченного графика публичных мероприятий она объявила в сентябре 2024 года, что завершила лечение. А в январе 2025 года во время визита в больницу Кейт поделилась обнадеживающей новостью о ремиссии.
Представитель Кенсингтонского дворца тогда заявил, комментируя сообщение о ремиссии:
«Принцесса хотела лично приехать, чтобы выразить благодарность невероятной команде, а также подчеркнуть мирового уровня помощь и лечение, которые предоставляет Marsden».
Принц Уильям также откровенно говорил о том, как диагноз Кейт повлиял на их семью. В интервью для The Reluctant Traveller в октябре 2025 года он назвал 2024-й самым тяжелым годом в своей жизни, рассказав о необходимости одновременно защищать детей и поддерживать Кейт, продолжая выполнять королевские обязанности. Он подчеркнул важность открытости в семье, отметив: «Мы стараемся обеспечить им уверенность и безопасность, и мы очень открытая семья, поэтому мы говорим о том, что нас беспокоит и тревожит… Важно просто быть рядом друг с другом и, по сути, успокаивать детей, что все хорошо».