Принцесса Кэтрин тайно приехала в "сад памяти" в Лондоне и оставила записку - в ней всего одна строка

Принц Уильям также откровенно говорил о том, как диагноз Кейт повлиял на их семью. В интервью для The Reluctant Traveller в октябре 2025 года он назвал 2024-й самым тяжелым годом в своей жизни, рассказав о необходимости одновременно защищать детей и поддерживать Кейт, продолжая выполнять королевские обязанности. Он подчеркнул важность открытости в семье, отметив: «Мы стараемся обеспечить им уверенность и безопасность, и мы очень открытая семья, поэтому мы говорим о том, что нас беспокоит и тревожит… Важно просто быть рядом друг с другом и, по сути, успокаивать детей, что все хорошо».