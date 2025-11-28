Кэтрин поддержала детскую психику, а поклонники заговорили о ее собственной: в Сети обсуждают похудение принцессы

Именно этот подчеркивающий силуэт и стал поводом для отдельной волны обсуждений в соцсетях. Пока модные обозреватели разбирали бренд платья и аксессуары, многие пользователи обратили внимание на видимую худобу принцессы. Под публикациями с визита появляются комментарии в духе: «Платье потрясающее, как и всегда, но Кэтрин выглядит очень худой… Надеюсь, с ней всё в порядке», «Не хочу лезть в личное, но на этих кадрах она кажется какой-то слишком хрупкой. Главное, чтобы она чувствовала себя хорошо».