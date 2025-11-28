Кэтрин поддержала детскую психику, а поклонники заговорили о ее собственной: в Сети обсуждают похудение принцессы
Всегда безупречно стильная Кэтрин, принцесса Уэльская, вновь появилась на публике с важной миссией — она посетила центр Анны Фрейд, чтобы поддержать запуск нового проекта по раннему развитию детей и эмоциональному благополучию семей. Однако в соцсетях все громче звучат обеспокоенные комментарии о чрезмерной худобе принцессы и вопросах о её самочувствии.
В четверг принцесса Кэтрин нанесла особый визит в центр Анны Фрейд — благотворительную организацию, которая занимается поддержкой психического здоровья детей и молодых людей и покровителем которой она является. Визит совпал с запуском нового проекта Центра раннего детства Фонда королевской семьи в партнерстве с этим центром. Проект направлен на повышение квалификации патронажных медсестер, чтобы они могли лучше поддерживать раннее социальное и эмоциональное развитие детей.
Для этого важного мероприятия принцесса Уэльская выбрала образ, который идеально сочетал актуальные тенденции с её фирменной сдержанной элегантностью. На ней было изящное миди-платье в «гусиную лапку» от Emilia Wickstead с классическим черно-белым клетчатым узором, который она особенно любит. Платье с длинными рукавами, скромным высоким вырезом и лаконичным прилегающим кроем до колена подчеркивало фигуру. Тонкий ремень на талии создавал стройный и безупречно собранный силуэт.
Именно этот подчеркивающий силуэт и стал поводом для отдельной волны обсуждений в соцсетях. Пока модные обозреватели разбирали бренд платья и аксессуары, многие пользователи обратили внимание на видимую худобу принцессы. Под публикациями с визита появляются комментарии в духе: «Платье потрясающее, как и всегда, но Кэтрин выглядит очень худой… Надеюсь, с ней всё в порядке», «Не хочу лезть в личное, но на этих кадрах она кажется какой-то слишком хрупкой. Главное, чтобы она чувствовала себя хорошо».
Другие пользователи, при этом, призывают быть осторожнее в оценках:
«Меньше обсуждать чужое тело и больше уважения — да. Но сложно не заметить, как она исхудала. Просто надеюсь, что рядом есть люди, которые о ней заботятся».
Визит Кейт в центр Анны Фрейд стал продолжением её многолетней работы в сфере психического здоровья детей. Впервые она приехала туда в 2015 году, еще в статусе герцогини Кембриджской. Теперь, уже как принцесса Уэльская, она вернулась, чтобы поддержать запуск проекта, который подчеркивает её приверженность теме раннего детского развития. В недавнем выступлении на саммите Future Workforce 2025 она акцентировала важность близких отношений в жизни ребенка, сказав: «Любовь — это первая и самая важная связь. Она создается временем, вниманием и заботой — через устойчивые, поддерживающие отношения, которые формируют вокруг ребенка стабильную и наполненную среду».