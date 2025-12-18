Красная ретро-Toyota на улице в Ропажском крае заинтересовала полицию: дальше выяснилось самое неприятное
Это история о молодом человеке, которому нравятся старые автомобили и, возможно, риск. Парень ездит на машинах из своей коллекции и меняет номерные знаки в зависимости от того, что ему нужно в конкретный момент.
Красный автомобиль привлек внимание полицейских не только потому, что он старый и такие машины на улицах встречаются редко, но и из-за того, что его техническое состояние было весьма плачевным, сообщает «Degpunktā».
Именно визуальная оценка дала основания полагать, что транспортное средство, скорее всего, не должно участвовать в дорожном движении. Документов на автомобиль у водителя при себе не было. Номерные знаки, установленные на машине, указывали на то, что Toyota якобы 1990 года выпуска и находится в отличном техническом состоянии.
Парень долго не отступал от лжи и пытался убедить полицейских, однако в ходе разговора признал, что все не так радужно, как он пытался представить.
Сандис Гедоминскис, начальник участка муниципальной полиции Ропажского края Стопини-Ропажи: «Он признал, что номерные знаки не настоящие. До этого, правда, объяснял, что не может открыть капот, чтобы проверить номер шасси транспортного средства. В итоге установлено, что автомобиль был с несоответствующими номерными знаками, а также у остановленного транспортного средства не было ни техосмотра, ни страховки. Молодой человек также отрицал, что хотел поехать на этом автомобиле "наслаждаться зимними радостями", хотя в тот день лежал приятный снег».
В общей сложности в отношении молодого человека начали четыре административных процесса: за несоответствующие номерные знаки, отсутствие техосмотра и страховки, а также за то, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. В итоге ему назначен штраф в размере 250 евро.