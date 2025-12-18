Красная ретро-Toyota на улице в Ропажском крае заинтересовала полицию: дальше выяснилось самое неприятное

Сандис Гедоминскис, начальник участка муниципальной полиции Ропажского края Стопини-Ропажи: «Он признал, что номерные знаки не настоящие. До этого, правда, объяснял, что не может открыть капот, чтобы проверить номер шасси транспортного средства. В итоге установлено, что автомобиль был с несоответствующими номерными знаками, а также у остановленного транспортного средства не было ни техосмотра, ни страховки. Молодой человек также отрицал, что хотел поехать на этом автомобиле "наслаждаться зимними радостями", хотя в тот день лежал приятный снег».