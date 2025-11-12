Принцесса Кэтрин помогла королю Карлу III принять одно из самых жестких решений

В официальном заявлении говорилось: «Их величества хотят ясно выразить, что их мысли и глубочайшие соболезнования — с жертвами насилия или любых форм эксплуатации». Эта фраза напрямую указывает на обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против принца Эндрю, которые он по-прежнему отрицает, а также на его известную связь с Джеффри Эпштейном, умершим осуждённым сексуальным преступником. По словам источника, «и Камилла, и Кэтрин определённо повлияли на это решение, но дополнительное давление оказал и Уильям, который не хотел унаследовать эту проблему. Это было семейное решение — очень жёсткое, и я почувствовал настоящую гордость, когда узнал о нём».