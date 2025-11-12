Принцесса Кэтрин помогла королю Карлу III принять одно из самых жестких решений
Когда король Карл III решил лишить своего брата принца Эндрю королевских титулов, у него был важный союзник — невестка принцесса Кэтрин.
Как известно, 30 октября Букингемский дворец объявил, что «его величество сегодня инициировал официальный процесс по лишению принца Эндрю титулов, почётных званий и привилегий». 65-летний член королевской семьи теперь известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.
«Кейт Миддлтон — это, безусловно, "сила за троном", которая поддерживает короля Карла и принца Уильяма в их стремлении спасти и укрепить будущее монархии, а также реализовать свою решимость стать королевой», — заявил в интервью Fox News Digital королевский эксперт Иэн Пелхем-Тёрнер.
«На публике она улыбается и вежлива, но в частном кругу — решительная и твёрдая. Кейт хочет защитить будущее своего мужа принца Уильяма и их старшего сына принца Джорджа, одновременно помогая сохранить репутацию королевского бренда», — добавил он.
«Она тщательно формирует свой образ. Считаю, что между Кэтрин и Эндрю никогда не было особых симпатий — особенно после того, как Эндрю, как утверждается, позволил себе неприличное высказывание о ней в присутствии Уильяма. Это вызвало острый конфликт между дядей и племянником — до того момента, когда судьба Эндрю была решена», — отметил эксперт.
Незадолго до этого журнал People сообщил, что в принятии решения короля поддержали его наследник принц Уильям и принцесса Кэтрин. Источник издания отметил, что «в заявлении чувствовалась женская рука» и предположил, что в решении лишить Эндрю титулов участвовали как Кэтрин, так и королева Камилла.
В официальном заявлении говорилось: «Их величества хотят ясно выразить, что их мысли и глубочайшие соболезнования — с жертвами насилия или любых форм эксплуатации». Эта фраза напрямую указывает на обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против принца Эндрю, которые он по-прежнему отрицает, а также на его известную связь с Джеффри Эпштейном, умершим осуждённым сексуальным преступником. По словам источника, «и Камилла, и Кэтрин определённо повлияли на это решение, но дополнительное давление оказал и Уильям, который не хотел унаследовать эту проблему. Это было семейное решение — очень жёсткое, и я почувствовал настоящую гордость, когда узнал о нём».
Пелхем-Тёрнер также считает, что 43-летняя Кэтрин участвовала в подготовке текста заявления: «Кейт в последнее время буквально расцвела, особенно после того, как рассказала о своей борьбе с раком. Она — преданная жена, мать и будущая королева. Её умение формировать публичный образ легендарно. Как тигрица, защищающая детёнышей, Кейт решительно стоит на страже того, чтобы скандалы, вызванные Эндрю, не мешали эволюции монархии».
Поддержку королю оказала и его супруга, королева Камилла, которая давно является покровительницей организаций, борющихся с домашним насилием, изнасилованиями и сексуальными нападениями. Ранее Камилла публично признавалась, что в юности сама подвергалась сексуальным домогательствам.
Британская журналистка и фотограф Хелена Чард отметила, что Уильям и Кэтрин в последнее время взяли на себя больше обязанностей, чтобы поддержать короля, который всё ещё проходит лечение от рака. «Принц и принцесса Уэльские не собираются позволить, чтобы начало их правления омрачили проблемы, которые можно решить уже сейчас», — сказала она. «Скандал с Эндрю был угрозой для будущего монархии. Кто бы захотел унаследовать такую головную боль?»
«Принцесса Кэтрин участвовала в обсуждениях вопроса о лишении Эндрю титулов, — подтвердила Чард. — Она играет решающую роль в будущем монархии. Исторически монархия всегда держалась на сильных женщинах. Любимая и уважаемая, принцесса Кэтрин — одна из таких женщин: целеустремлённая, решительная и сосредоточенная на поиске решений. Её также знают как миротворца — человека, который часто служит “связующим звеном” между мужем и королём, когда возникают разногласия. Её коммуникативные способности — огромный дар для королевской семьи».
Ранее эксперты отмечали, что между Кэтрин и 76-летним королём Карлом III установились особенно тёплые отношения. Они стали ещё ближе в 2024 году, когда обоим поставили диагноз рак. В январе Кэтрин объявила, что находится в ремиссии.
Также недавно источники в Букингемском дворце сообщили, что "не будут удивлены", если принц Гарри в итоге лишится своего титула так же, как его дядя — Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю.