Правительство утвердило земли под Балтийскую линию обороны: владельцев начнут уведомлять уже в этом году

"Принятые сегодня решения - начало следующего этапа военного укрепления восточной границы Латвии. Создание инфраструктуры контрмобильности продолжается, и это важный шаг для обеспечения обороноспособности и оперативной готовности государства. Мы продолжим тесное сотрудничество с землевладельцами, обеспечив справедливые компенсации и честное отношение", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.